Unul dintre cele mai valoroase sfaturi de moda este sa-ti construiesti garderoba cu piese de baza, rezistente in fata tendintelor capricioase. Indiferent de stilul sau preferintele tale, cu totii suntem de acord ca, investind in piese de calitate, vei pierde mai putini bani decat daca ti-ai cumpara imbracamintea prost realizata, care nu va avea o viata prea lunga.

Tendintele vin si pleaca, dar piesele clasice dureaza pentru totdeauna. Iar stilul unisex este in sine unul care si-a castigat reputatia, avand o istorie ce incepe prin anii ‘60, ne arata un scurt istoric facut de The Atlantic. Se pare ca linia care separa hainele de femei de cele barbatesti devine din ce in ce mai subtire, odata cu trecerea fiecarui sezon, in special cand vine vorba despre moda. Însa este important sa separi piesele excentrice de piesele cu adevarat clasice ce vor trece cu brio testul timpului. Daca doresti sa faci curatenie in dulap sau pur si simplu sa iti actualizezi garderoba, aici sunt cateva tendinte unisex care merita investitia:

1. Un tricou polo alb

In topul articolelor vestimentare care au rezistat cu stoicism provocarilor in materie de moda de-a lungul timpului trebuie musai sa amintim tricourile polo, facute populare de Lacoste. Aceste tricouri sunt preferate atat de barbati cat si de femei, datorita faptului ca, desi casual, pot capata rapid valente office, daca sunt asortate corect. Mai mult, datorita versatilitatii, multe companii achizitioneaza astfel de tricouri polo, pentru a le personaliza si a le oferi angajatilor, pentru a spori sentimentul de apartenenta la un grup. Acestea sunt perfecte în orice anotimp, fiind realizate din materiale de calitate precum bumbac, combinatii de bumbac si elastan sau bumbac si lycra, cu maneca lunga sau scurta. Iar partea cea mai buna, desigur, este aceea ca tricourile polo pot fi asortare cu orice: de la blugi, la fuste sau la pantaloni de tip kaki - potriviți unui context oficial.

2. O pereche de tenisi comozi

Vara este sezonul calatoriilor. Porneste la pas prin orase noi si lasa-te cuprinsa de misterele culturilor unor tari pe care le intalnesti pentru intaia oara. Iar pentru a explora cat mai multe locuri noi, ai nevoie de o incaltaminte pe care sa te poti baza. Branduri precum Converse sau Vans au transformat banalii tenisi intr-o incaltaminte cu standarde inalte, devenind aproape nelipsiti din orice garderoba.

Si ceasurile pot fi supuse trendurilor, diferite modele fiind in topul listelor de moda de la an la an. Totusi, modelele clasice, unisex, sunt un pariu pe care merita sa-l faci. Fie ca alegi modele unisex in culori vii, de vara, cele cu o curea metalica sau chiar varianta cu o curea din material ce imita denimul, acestea au fost intotdeauna aclamate de designeri si persoane cu reputatie in lumea modei. În plus, nu ar fi romantic sa te plimbi la bratul partnerului purtand ceasuri „his and hers”?

4. Pantalonii din denim

Cu siguranta nu exista persoana care sa nu detina cel putin o pereche de pantaloni din denim, insa, in realitate, orice produs din acest material este o investitie pe care poti s-o faci cu incredere. În diferite forme, modele, nuante, orice piesa vestimentara din denim sfideaza timpul, fie ca este vorba despre blugii clasici, geaca de blugi sau chiar salopeta din blugi. Sa fim sinceri, nu-i asa ca in garderoba ta de vara se afla cel putin o pereche de pantaloni scurti din denim? Iar brandurile stiu acest lucru, motiv pentru care lanseaza periodic colectii de articole unisex din denim, un exemplu recent fiind colectia „Denim United” de la H&M.

Acum este momentul sa te asiguri ca adaugi aceste piese clasice in garderoba ta. Vor fi motivul pentru care nu iti vei mai petrece prea mult timp dimineata incercand sa decizi ce vei purta. Care este articolul vestimentar sau accesoriul fara de care nu poti trai?

Foto: Shutterstock/Copyright: Alones, Daily Mail