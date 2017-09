Toamna este despre frunze aramii, ciololata calda, plimbari lungi prin parc, seri petrecute la film sau la teatru, iar lista poate continua. Insa, de multe ori, este greu sa alegem cu ne imbracam. Mai ales daca plecam dimineata de acasa si ne intoarcem abia seara.

Serile si diminetile sunt racoroase, insa amiezile de toamna pot fi cu temperaturi care depasesc 25 de grade. Paltonul e prea gros, un simplu cardigan insa ar putea sa nu fie suficient. Bocancii imblaniti ar putea fi prea mult, in balerinii care te salveaza in orice situatie ti-ar putea fi cam frig, totusi.

In aceste conditii, cum te imbraci atfel incat sa fii si la moda, si comoda, si eleganta, atunci cand situatia o impune? Haide sa descoperim impreuna:

Accesoriile

Un fular gros si supradimensionat este absolut necesar in acest anotimp. Nu astepta asadar sosirea iernii pentru a achizitiona unul. Iti va tine de cald in timpul diminetilor reci si il poti da jos la amiaza, pentru o tinuta mai lejera. Iar din octombrie poti incepe deja sa te gandesti si la caciuli si manusi.

Pentru ca toamna este definita de o atmosfera gri, inveseleste-o cu bratari colorate. Combina-le pe cele din plastic, supradimensionate, cu cele impletite din sfoara si colorate, pentru un look hippie.

foto:

Turbanele se poarta inca si in acest sezon si le poti face usor, din esarfe supradimensionate de vara. Revin in forta si colierele, care in 2017 se suprapun unele peste altele si se combina la topuri albe si geci din piele.

Pentru ca toamna si iarna sunt anotimpuri in care trebuie sa iei dupa tine o gramada de lucruri atunci cand pleci de acasa, un astfel de accesoriu este necesar sa faca parte si el din garderoba ta. Iti va proteja lucrurile si te va ajuta sa transporti prin oras simplu si usor tot ce ai nevoie.

Gata cu tricourile care se termina deasupra buricului sau cu topurile din matase. Este sezonul puloverelor si al jachetelor din piele. La moda au ramas insa si vestele, din blana artificiala sau fas, pentru tinute mai casual. Si gulerele supradimensionate sunt la mare cautare, iar anul acesta au revenit si manecile tip clopot, pe care le poti asorta chiar si unor tinute mai elegante.

foto:

Pantalonii

Tine minte doua elemente si imprieteneste-te cu ele, daca inca nu ai facut-o: denimul si pielea. La mare cautare anul acesta sunt blugii cu imprimeuri florale, pe care ii vei vedea cam peste tot prin oras. Au ramas la moda si jeansii prespalati, cu diferite modele, cusaturi sau gauri prin ei. Si au revenit la moda cei in culori foarte deschise.

Iar o pereche de leggings din piele combinati cu un pulover lung, supradimensionat si gros, care poate fi purtat in loc de geaca sau palton peste un tricou sic este o tinuta casual potrivita si pentru serviciu, si pentru o seara in oras, la un vin fiert cu fetele.

foto:

Pantofii

Nu putem incheia acest articol fara sa vorbim macar putin si despre pantofi, obsesia tuturor femeilor. Iar toamna este sezonul cizmelor si al botinelor. Bucura-te de toate modelele, culorile si materialele. Nu te teme de pielea intoarsa, insa ai grija sa nu porti astfel de incaltari daca prognoza anunta ploi. Unu: le distrugi. Doi: apa ajunge pana la sosete. Alege modele comode, fara toc, si cizme de calarie, pentru serviciu si plimbari prin oras si tocuri elegante pentru o seara la teatru sau la restaurant, alaturi de iubitul tau.

Care este articolul tau vestimentar preferat pe timp de toamna?

Sursa foto: Shutterstock.com