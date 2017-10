comunicat de presa

Inaugurarea primului magazin PME LEGEND in Romania, un brand dedicat in exclusivitate barbatilor puternici si increzatori, a avut loc vineri, 13 octombrie, in Mall AFI COTROCENI. In cadrul evenimentului a avut loc lansarea colectiei de toamna-iarna.

PME LEGEND este un brand american de renume, inspirat in urma cu 25 de ani de povestea legendei PME legata de expeditiile legendare ale pilotiilor cargo si avioanelor lor incredibile. Acesti piloti – cowboy-ii cerului – sunt muncitori si cer acelasi lucru de la imbracamintea lor. Trasaturi robuste, functionalitati de lunga durata – acestea sunt elementele esentiale reproduse in standardul de design si calitatea superioara a fiecarei colectii PME LEGEND.

„In onoarea sarbatorii celei de-a 25-a aniversari a PME Legend, prezentam cu mandrie colectia noastra limitata PME-333. Aceasta colectie este o colectie compacta si puternic inspirata de stilurile autentice purtate de pilotii de marfa din Statele Unite ale Americii. Daca ar fi sa va ganditi la un personaj cunoscut pe care sa il asociati cu PME Legend v-as zice sa va ganditi la celebrul Tom Cruise in rolul din TOP GUN. Sigur va aduceti aminte de tinuta sa ca pilot de avioane. Nu este vreo intamplare ca intre timp Tom Cruise chiar a fost imaginea brandului” , explica Gergana Chernookova, Manager Legend.

Colectia cuprinde o varietate de produse, de la jeansi si jachete, la incaltaminte si accesorii, toate create in spiritul ideii de pilotaj american. Fiecare produs se impune prin stil si originalitate. Tonurile inchise care descriu intr-un mod foarte masculin fiecare piesa vestimentara, contureaza imaginea unui barbat impunator si confident, gata sa infrunte orice obstacol.

Nostalgia care sta la baza stilurilor autentice ale creatiilor PME Legend este ceea ce le face si mai atractive. Acestea au fost create si concepute pentru un anumit scop intr-un moment in care conditiile dure nu puteau fi combatute decat prin imbracaminte robusta si functionala. Fiecare element din colectia PME-333 are propria sa poveste, adusa ca un omagiu expeditiilor pilotilor americani.

Culorile folosite in sigla colectiei PME-333 reprezinta o legatura directa cu originea marcii PME-Legend. Logo-ul in sine este o combinatie a celor doua aripi folosite de PME Legend si PME Legend Jeans.

PME Legend American Classic sarbatoreste viata robusta a pilotului de marfa, cu o colectie inspirata de artistii iconici care au ales sa traiasca o parte a vietii lor printre nori. Legendele nu sunt usor de explicat in cuvinte... vino si descopera-le!

Brandul PME Legend se regaseste in magazinul Legend din AFI COTROCENI, etaj 1.