Chiar daca primavara se lasa asteptata, eu deja imi fac planuri pentru zilele calde si pline de culoare la care visez cu nerabdare. Pentru cea mai frumoasa perioada din an intentionez sa port tinute cat mai vesele, care sa imi puna in evidenta personalitatea si starea de spirit.

In cautare de sursa de inspiratie, am gasit pe Answear cele mai frumoase outfituri potrivite pentru fiecare zi de primavara. Si pentru ca Answear aniverseaza frumoasa varsta de 7 ani, am decis sa va arat alegerile mele pentru 7 Tinute pentru 7 zile de primavara. Sunteti pregatite?

1. Luni - casual day la birou

Cum ziua de luni pare sa fie cea mai dificila zi a saptamanii, avem nevoie de putina culoare care sa ne ajute sa fim cu zambetul pe buze intreaga zi. Un pulover rosu intens cu un decupaj elegant in zona pieptului se asorteaza de minune cu o fusta plisata in verde si alb. De asemenea, geanta supradimensionata galbena completeaza foarte bine tinuta si ne ajuta sa luam dupa noi toate lucrurile de care avem nevoie.

2. Marti - Casual chic

Una dintre cele mai faine tendinte ale anului 2018 continua sa fie reprezentata de pantalonii sport purtati in tinute elegante. Pantalonii negri cu detaliu alb-rosu pe laterale arata extraordinar de bine cu o camasa supradimensionata cu maneci clopot si sandale negre, simple, cu bareta. Look-ul este completat de ghiozdanul chic cu maner auriu.

3. Miercuri - Denim look

Cele mai frumoase tinute sunt cele pentru care nu depunem foarte mult efort pentru a combina piesele vestimentare. Acesta este si cazul denimului care revine in tendinte in acest an. O bluza simpla alba sau neagra este perfecta pentru a fi purtata peste jacheta din jeans cu captuseala si guler pufos roz. In cazul in care jacheta este supradimensionata, este recomandat sa alegem pantaloni skinny astfel incat sa echilibram aceasta piesa.

Sunt o persoana care adora sa creeze contraste in tinutele pe care le poarta, motiv pentru care acest look este perfect pentru mine. Pantalonii skinny trei sferturi arata foarte bine accesorizati cu adidasi sport si un hanorac simplu purtat pe sub o jacheta-sacou cu tesatura ornamentala. Si pentru ca vrem ca look-ul sa fie mai mult sport decat elegant, sapca rosie intregeste foarte bine tinuta.

5. Vineri - Rock chic

Vineri este ultima zi lucratoare din saptamana si, cel mai probabil, dupa programul de birou vom merge fie intr-un pub, fie intr-un club pentru a ne relaxa. Tinuta pentru aceasta zi este perfecta deoarece poate fi purtata atat la munca, cat si la o iesire cu prietenii. Pantalonii cu talie inalta arata foarte bine accesorizati cu o pereche de botine negre si un tricou cu imprimeu. Look-ul rock este completat de geanta din piele si bandana ce poate fi purtata fie in zona buzunarului, fie prinsa in zona gatului.

6. Sambata - Sporty fusion

Pentru ziua de sambata avem nevoie de o tinuta cat mai lejera, in care sa ne simtim bine (mai ales daca alegem sa facem o plimbare lunga prin parc) - sneakers albi, pantaloni casual cu detalii laterale si o bluza-camasa lunga care sa ofere un plus de eleganta acestui outfit. Avand in vedere ca este o tinuta destul de simpla, ne putem face de cap in ceea ce priveste accesoriile - cu cat mai multe, cu atat mai bine.

7. Duminica - Look lejer colorat

Ziua de duminica este accesorizata de o tinuta pe masura - colorata, vesela si jucausa. Bluza basic in dungi arata foarte bine combinata cu o jacheta galbena din piele si o bandana care tine loc de colier. Pantalonii din jeans cu talie inalta avantajeaza orice silueta.