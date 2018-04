Comunicat de presa

Cei care au fost alături de Iutta încă din prima zi își vor reaminti cu drag de prima colecție Spirit Eflorescent, prezentă și ea la eveniment. Aceasta a fost inspirată din arhitectura veche și straie populare, care au fost transpuse prin tăieturi în piele sau sculpturi în lemn de nuc.

Ceea ce face colecția atât de specială este faptul că ea a fost lucrată de fondatorul și designerul Nicoleta alături de tatăl său, sculptor. Ea s-a inspirat din vechi schițe pe care le-a transformat în elemente distinctive în designul fiecărei piese.

Dor Regal, cu ale sale motive baroque, trasează o primă etapă a evoluției Iutta și conține simboluri ale renașterii brandului, iar fantezia și sensibilitatea artistică a detaliilor provoacă emoții prin seducția simțurilor. Ele se vor regăsi brodate pe genți, pantofi și accesorii care introduc diversitate și culoare în lumea purtătoarelor de dor.

În cadrul serii se vor rememora momente cheie din istoria brandului pe acorduri de harpă, iar invitații vor degusta vin servit de un maestru somelier și se vor bucura de o serie limitată de accesorii cu motivele îndrăgite Iutta, ce vor fi oferite spre a fi purtate cu mândrie în an centenar.

“Sunt extrem de bucuroasă și recunoscătoare pentru acești 5 ani cu Iutta. Deși atunci când am decis să-mi urmez visul am știut clar că asta am de făcut, lucrurile s-au așezat mult mai frumos decât puteam eu să-mi închipui. Avem alături echipă frumoasă și o comunitate strânsă, care ne poartă dorurile peste tot în lume și dorim să celebrăm împreună acest moment special.”, spune Nicoleta Chirica, fondator si designer Iutta.

Despre Iutta

Iutta este un brand iconic de genți, pantofi și accesorii din piele cu un design folk contemporan. Creațiile sunt inspirate din cultura tradițională și credințe străvechi, traduse într-o manieră personală, exclusivă. Colecțiile capătă viață prin devotamentul și pasiunea investite în fiecare produs, calități sinonime cu viziunea brandului. Astfel, produsele au devenit elemente distinctive în industria creativă.

Mai multe detalii pe www.iutta.ro, Facebook Iutta și pagina dedicată evenimentului: www.iutta.ro/5ani/.