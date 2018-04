Iti place sa mergi la cumparaturi de haine, insa de fiecare data cheltui mai mult decat iti doresti, iar la final de luna nu-ti mai raman bani pentru economii? Daca nu vrei sa renunti la shopping, dar iti doresti si sa poti pune bani deoparte, exista cateva lucruri simple pe care le poti face. Descopera-le mai jos.

Cumpara doar din magazine de tip outlet

Magazinele de tip outlet sunt excelente ca sa-ti cumperi haine noi, fara sa scoti foarte multi bani din buzunar. Daca pana acum nu ai vizitat niciun outlet, roaga-ti prietenii sa te ajute cu niste recomandari. Printre sugestiile pe care le vei primi sunt sanse foarte mari sa se regaseasca si magazinul outlet Mango cu preturi bune din incinta Fashion House Outlet. In cazul in care sugestiile prietenilor tai nu sunt potrivite nevoilor tale, rupe-ti cateva ore din programul tau zilnic si cauta online alte variante.

Cumpara haine care nu se demodeaza

Ai observat ca anumite haine nu se demodeaza niciodata? Daca nu ai facut-o inca, iti spunem noi ca asa stau lucrurile. Asadar, de fiecare data cand mergi intr-un magazin cu scopul de a-ti cumpara haine noi, alege unele care nu se demodeaza niciodata. Adica pe care sa le porti si acum, dar si peste trei, patru sau cinci ani.

Ai grija mai bine de hainele tale

Pastrarea hainelor care deja se afla in garderoba ta in conditii mai bune reprezinta o solutie excelenta daca vrei sa economisesti si, totodata, sa faci mai putine drumuri in magazinele de haine. Nu este deloc greu sa ai grija de hainele tale. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti dai putin interesul. Unul dintre trucurile la care poti apela ca sa le arati hainelor tale ca iti pasa cu adevarat de ele ar fi sa le speli mai rar. In cazul in care nu stiai, este mai rau pentru hainele tale sa le speli des decat sa le porti in fiecare zi. Fiecare obiect de imbracaminte din garderoba ta ar fi bine sa fie spalat doar dupa un anumit numar de purtari. In vreme ce un tricou este obligatoriu sa fie spalatdupa fiecare purtare, o pereche de blugi se curata dupa 5-6 purtari. Cu cat speli mai des un articol de imbracaminte, cu atat cresc sansele sa-l strici mai repede.

Un alt truc care te va ajuta sa ai mai bine grija de hainele tale este sa le usuci asa cum trebuie. Prin urmare, foloseste un suport profesional pe care sa-ti usuci hainele. Insa ai grija sa nu usuci foarte multe haine in acelasi timp. Lasa destul spatiu intre randurile de haine puse la uscat, in asa fel incat sa-i dai aerului posibilitatea sa circule cat mai bine intre articolele de imbracaminte. Asfel, hainele tale se vor usca foarte rapid. De asemenea, incearca sa asezi fiecare haina care conteaza cu adevarat pentru tine (tricou, pulover, fusta, bluza, camasa, rochie) pe cate un umeras. Apoi, toate umerasele in cauza le poti prinde de suportul pentru uscat rufe. Daca procedezi astfel, nu doar ca hainele se vor usca foarte repede, dar le vei si calca extrem de usor.