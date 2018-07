Una dintre dilemele pe care le au multe femei cand merg la shopping este legata de raportul calitate-pret al pieselor vestimentare sau accesoriilor pe care le cumpara si in ce piese merita cu adevarat sa investesti versus cele pe care le poti cumpara si la preturi mai mici.

In conditiile in care pe piata apar tot mai multe branduri de tip „fast-fashion”, care ofera haine la preturi foarte mici, dar sacrifica la capitolul calitate, este cu atat mai important sa stii care sunt acele piese care sa merite o investitie mai mare si care sa isi scoata banii, in timp. Stilstul Marissa Webb a alcatuit o lista cu 6 piese vestimentare si accesorii in care ar trebui, de fapt, sa investesti mai multi bani:

Geanta ta de zi cu zi

O geanta de calitate, fabricata din piele, este un „must-have” pentru orice femeie. Nu numai ca aceasta isi poate pastra aspectul impecabil ani de zile, dar nu vei mai fi nevoita sa iti cumperi anual o geanta si sa pierzi astfel mai multi bani decat atunci cand investesti intr-una de calitate. Geanta pe care o porti zilnic trebuie sa bifeze unele criterii ale calitatii: sa fie bine compartimentata, incapatoare, sa fie fabricata dintr-un material rezistent, sa fie usor de curatat, iar cusaturile si finisajele sa arate ireprosabil. Diferentele intre o geanta buna si una de duzina le vei observa si la culoarea acestora. O geanta ieftina se va pata sau decolora mai usor, iar culorile nu vor fi la fel de saturate si uniforme.

Fusta versatila, dar stilish

O fusta care sa te scoata din anonimat de fiecare data cand o porti, suficient de versatila incat sa poata fi purtata si cu o pereche de tenisi, dar si cu sandale cu toc, este o achizitie inteligenta. Aceasta poate fi purtata atat la serviciu, fiind un must-have nu numai pentru femeile cu functii de conducere, dar si pentru cele care vor sa isi creeze un stil propriu si usor de recunoscut printre colegi. Daca decizi sa faci o astfel de investitie, este indicat sa alegi un model de fusta precum cele de aici, pe care sa le poti purta ani de zile, indiferent de cum evolueaza corpul tau. Spre deosebire de fustele creion, care pot arata diferit atunci cand iei sau pierzi in greutate cateva kilograme, o fusta precum cea de mai sus iti va veni impecabil si peste 10 ani.

Un trench coat pentru zile ploioase

De cand Audrey Hepburn aparea purtand un trench coat Burberry devenit iconic in filmul „Breakfast at Tiffany's”, aceasta piesa a devenit nelipsita din garderoba oricarei femei si, mai mult decat atat, o piesa clasica, pe care nu o vedem sa se demodeze prea curand. Un trench coat de calitate este o investitie de care te vei bucura mult timp de acum incolo si o piesa stilata, eleganta si practica, pe care o vei purta in zilele racoroase de toamna sau in cele ploioase de primavara.

Clasica Little Black Dress

Micuta rochie neagra, eleganta, usor de stilizat si potrivita pentru orice ocazie, este o alta investitie pe care o poti face pe termen lung. Rochia neagra este o piesa versatila, basic, pe care o vei purta la nunti, la un cocktail party, la petrecerea anuala a firmei, la un date sau cand iesi in oras, pentru ca arata diferit de fiecare data, in functie de cum o accesorizezi. Stilistii ne recomanda sa investim mai mult tocmai in aceste piese versatile, pe care le putem purta in mai multe ocazii si care pot fi aduse in actualitate an de an, in functie de cum le combini. Tocmai de aceea este inutil sa investesti in piese vestimentare care sunt in voga doar intr-un sezon.

Pantofii din piele, un „must-have” pentru confort

Daca ne gandim de cate ori schimbam perechi de pantofi fie pentru ca s-au rupt sau deteriorat, fie pentru ca nu sunt comozi si ne fac bataturi, devine limpede de ce o investitie intr-o pereche buna de pantofi este una pe care nu o vom regreta. Sunt mai multe elemente care intra in alcatuirea unui pantof de calitate: de la cum este realizat calapodul, pana la materialul din care este fabricat. Aceste detalii sunt mult mai importante decat pot parea. De exemplu, o pereche de pantofi cu un calapod prost realizat nu numai ca va fi incomoda, dar iti poate da dureri de spate, pentru ca vei sta cu coloana intr-o pozitie nefireasca. Pe de alta parte, incaltamintea din piele este mai rezistenta, iar materialul este mai moale, ceea ce inseamna ca pantofii vor fi mult mai comozi.

Tu in cate dintre aceste piese ai investit pana acum? Ai mai adauga si altele pe lista?