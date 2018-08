Orice pasionata de fashion incearca sa iasa din anonimat cu fiecare tinuta pe care alege sa o poarte. Chiar daca urmareste cele mai in voga influenceri, tinte cont de tendintele internationale si achizitioneaza cele mai stylish accesorii, intotdeauna este binevenita tusa personala. Ba chiar este cea mai indicata.

Mai exact, sa treci prin filtrul propriilor gusturi, placeri si nevoi tendintele existente in moda, pentru ca ulterior sa le insusesti stilului care te caracterizeaza.

Sigur, ca teoria este foarte buna, dar iata ca practica este cea care formeaza intreaga experienta.

Asadar, ti-am pregatit cateva abordari care speram sa iti fie utile, dupa cum urmeaza:

Mix and match intre personalitate si fashion

Pana la urma aceasta pare sa fie combinatia reusita intre ceea ce propun marii designeri si ceea ce ar trebuie sa intre in directa interactiune cu personalitatea noastra. Cel mai indicat este sa stii ceea ce te reprezinta din punct de vedere stilistic pentru a putea echilibra atat nevoile cat si placerile personale.

Atunci cand cunosti foarte bine elementele corpului tau, cand stii foarte clar unde si cum mai ai inca de perfectionat drumul catre atingerea echilibrului de care aminteam anterior nu pare sa fie atat de sinuos. Asadar, invata, invata si iar invata!

O linie stilistica cat mai coerenta

Sigur ca odata cu varsta si optiunile personale, stilul poate suferi modificari. Si de cele mai multe ori, odata cu trecerea anilor se presupune ca in el se vede o evolutie si dorinta de a fi cat mai autentic. In direct raport cu ceea ce te defineste pe tine ca om, cu toate valentele sale. Pe parcursul timpului, experienta isi va spune cuvantul, dar cel mai important este ca linia adoptata sa fie cat mai coerenta si sa te descrie pana in cele mai mici detalii.

Sa “vorbeasca” in cele mai alese si potrivite cuvinte de care este in stare.

Opteaza pentru outfit-uri pe care sa le scoti din banal

Asta este o adevarat o provocare. Pana la urma nimeni nu mai inventeaza moda, dar cine spune ca ea nu se poate reinterpreta?! Cam asta e si ideea. Sa alegi haine care sa te reprezinte, sa te avantajeze in functie de forma corpului si care sa “scoata” la interval fashionista din tine. Indiferent ca e vorba de rochii lungi, pantaloni fancy, tricouri basic ori cea mai in voga fusta, touch-ul personal este ideal sa se regaseasca in fiecare abordare.

Adopta un machiaj corect si simplu

Oricat de mult am vrea sa credem ca machiajul si parul sunt doar niste detalii, iata ca lucrurile nu stau chiar asa. Ele trebuie sa completeze armonios tinutele. Asadar, degeaba outfit-urile pastreaza si imprumuta liniile celor mai cunoscute branduri daca machiajul nu este cel potrivit. Lucrurile trebuie sa functioneze ca un tot unitar.

Accesorizare potrivita sezonului, cu accente spectaculoase

Acesta este un alt aspect care are nevoie de toata atentia. Incaltarile, gentile si bijuteriile trebuie alese in functie de sezon, desi nu de putine ori poate ca ti s-a intamplat sa utilizezi o pereche de pantofi preferati in mai multe sezoane (atunci cand vreme iti permite acest lucru).

Cu toate acestea, cateva accente spectaculoase ale accesoriilor, imbinate cu imaginatie te pot transforma intr-o adevarata cunoscatoare a industriei fashion.