tinute de petrecere

Cea de-a doua jumatate a verii se anunta plina de distractie pentru tine? Ne ocupam noi sa iti oferim inspiratia necesara pentru tinute fara de cusur! Ti-am pregatit o selectie de idei de outfituri potrivite pentru fiecare eveniment important din viata ta! Te invitam sa descoperi propunerile noastre de rochii de ocazie de la InPuff:

1.Tinuta de botez

Ai fost invitata sa participi la un botez? Iti trebuie o rochie care sa te puna in evidenta, dar care sa nu iti transforme aparitia intr-un punct de atractie pentru toti invitati, pentru ca, nu-i asa, in centrul atentiei ar trebui sa fie micutul sau micuta sarbatorita!

Alege o rochie de seara eleganta, confectionata din voal, intr-o nuanta spectaculoasa: portocaliu piersica, in linii simple. Te vei simti foarte sexy si vei avea libertate de miscare pentru a dansa toata seara!

2. Tinuta de nasa

Nasa de nunta are un rol esential in cadrul evenimentului, asa ca daca te aflii si tu in aceasta postura nu ar trebui sa iti neglijezi tinuta. Stim ca iti doresti sa gasesti o rochie care sa te faca sa arati de milioane, dar care totusi sa aiba un pret accesibil. Cei de la Inpuff.ro au creat modelul perfect de rochie, o fuziune intre bun gust si accesibilitate!

Iti propunem una dintre cele mai frumoase rochii de seara din colectia InPuff: o rochie lunga, verde smarald, realizata din saten. Manecile usor bufante, precum si accesoriile aplicate pun in evidenta feminitatea si o transforma pe purtatoare intr-o prezenta care nu poate trece neobservata!

3. Tinuta de gala

Participi la un eveniment fastuos? In acest caz, tinuta ta trebuie sa fie una pe masura! Daca ai norocul sa fii invitata la o petrecere ”in mare stil”, nu ai de ce sa iti faci griji in privinta tinutei: noi am selectat modelul perfect pentru aceasta ocazie!

De pe inpuff.ro poti comanda o rochie de seara din tafta albastra, o tinuta care emana eleganta si clasa. Decolteul in V, precum si crapatura de pe picior, alaturi de brosa care marcheaza talia sunt doar cateva dintre detaliile care fac diferenta!

4. Tinuta de banchet

Balul Bobocilor sau banchetul de absolvire sunt alte doua ocazii in care este musai sa arati impecabil. Daca majoritatea fetelor aleg pentru aceste evenimente rochii de gala, ample, noi iti propunem sa fii diferita!

Intr-una dintre cele mai frumoase seri din viata ta, alege sa porti o rochie midi, cu croi cambrat si cu umerii goi. Culoarea rosie, dar si materialul paietat iti garanteaza ca vei capta privirile pline de admiratie ale colegilor!

5. Tinuta pentru petrecerea corporate

Atmosfera de vara se simte chiar si la birou? Pentru petrecerile corporate vei avea nevoie de o tinuta care sa imbine, intr-o maniera cat mai armonioasa stilul office cu cel elegant. Cum arata rochia ideala? Exact ca cea din imagine!

Little Black Dress reprezinta o optiune vestimentara care te poate scoate din orice impas. Daca nu ai deja in garderoba ta o astfel de rochie, ar fi bine sa iti alegi una cat mai repede! LBD nu se va demoda prea curand, asa ca poti considera ca faci o investitie de durata!