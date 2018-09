Accesoriile pe care le-am vazut pe podiumurile de moda in colectiile designerilor pentru sezonul toamna/iarna 2019 sunt unele care nu vor trece neobservate. Anul acesta se poarta accesoriile extravagante, care au puterea de a scoate din anonimat orice tinuta, accesoriile supradimensionate, precum si accesoriile foarte colorate, care sa mai sparga putin din monotonia tinutelor negre sau gri.

Daca vrei sa ramai in pas cu cele mai recente trenduri, iata care sunt accesoriile care nu ar trebui sa iti lipseasca toamna aceasta din garderoba:

Gentile de umar cu design original

Gentile propuse anul acesta de designeri sunt de doua tipuri. In primul rand, se poarta gentile de dimensiuni mici, agatate de gat, de talie sau petrecute peste piept, in culori vibrante si fabricate din materiale lucioase, precum vinylul sau imitatia din piele de sarpe. Pe de alta parte, pentru femeile mai practice, se poarta gentile supradimensionate, cu imprimeuri sau forme originale, dotate cu portofele detasabile, sau cele cu manere scurte. Geanta este un accesoriu de tip statement anul acesta, asa ca, daca vrei sa iesi in evidenta purtand un model cu design original, arunca o privire peste aceste genti de dama , fabricate din piele naturala, ale caror preturi la reduceri pornesc de la 16 lei si nu depasesc 100 de lei. Dupa cum vezi, exista numeroase modele din care sa il alegi pe cel potrivit pentru tine si pentru tinutele tale de toamna.

Beretele supradimensionate, un must-have

Beretele de inspiratie franceza sunt la moda toamna aceasta, iar vestea buna este ca aceste accesorii dau un aer stilat oricarei tinute. Se poarta foarte mult beretele supradimensionate, in culori tari, precum rosu, albastru sau verde, dar si imprimeurile indraznete. Combina bereta colorata cu un palton inchis la culoare si cu o pereche de botine sau cizme din piele lacuita si vei crea un look memorabil si autentic. De asemenea, opteaza pentru materiale naturale, precum lana sau blana, si te vei alege si cu un accesoriu practic, care sa iti tina de cald in zilele racoroase de toamna sau de iarna.

Manusile din piele, rafinate si elegante

Poate cel mai rafinat trend propus de designeri anul acesta vine sub forma manusilor din piele naturala. Manusile au o lungime medie si ajung pana aproape de cot, astfel ca pot fi purtate lejer cu paltoane sau pardesiuri cu maneca trei sferturi Si aici se poarta culorile indraznete, precum movul sau portocaliul, dar si culorile neutre. O pereche de manusi inalte din piele bej sau maro reprezinta un accesoriu elegant, care poate fi purtat atat atunci cand mergi la serviciu, dar si la o iesire in oras si este o investitie inteligenta pentru garderoba ta.

Cerceii supradimensionati, pentru tinutele de petrecere

Cerceii supradimensionati nu sunt pentru oricine, insa ii vedem in colectiile tuturor designerilor anul acesta. Acest accesoriu se poarta adeseori in combinatii cu rochii negre, simple, dar si cu pulovere supradimensionate sau paltoane colorate. Daca vrei sa porti cu succes o pereche de cercei supradimensionati ai, in primul rand, nevoie de atitudinea potrivita si de multa incredere in tine.

Centurile late, stranse pe talie

Indiferent ca ai o talie de viespe sau nu, centurile late, din piele, stranse bine in talie iti vor evidentia silueta si vor crea acel efect de silueta de tip clepsidra la care multe femei ravnesc. Centurile se poarta nu numai cu rochii, ci si peste paltoane sau peste fuste lungi, viu colorate, combinate cu camasi albe, de tip office.

Colierele din lant, in trend in 2019

Daca esti adepta lantisoarelor discrete, minimaliste, anul acesta este timpul sa le agati in cui si sa te reorientezi spre niste accesorii mult mai indraznete. Se poarta foarte mult lanturile de orice dimensiuni, cu pandantive supradimensionate, combinate cu haine suprapuse. Poti opta pentru un lant lung, care sa ajunga pana in dreptul abdomenului, sau, daca vrei un look spectaculos, pentru un lant supradimensionat, prins in jurul gatului, pe care sa il porti cu o bluza fara decolteu.

Indiferent ca iti plac sau nu trendurile propuse de designeri anul acesta, exista modalitati in care sa le poti incorpora in stilul tau propriu, astfel incat sa iti creezi tinute sic, elegante, dar care sa se inscrie in trendurile de anul acesta.