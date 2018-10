Say my name, say my name ✋🏻 #WeSelect . . . #cape #initial #afvandevorst #leonard #leatherpants #fashioninspo #lookinspo #parisianstyle #parisianchic #outfitinspo #outfitideas #ootdfashion #streetstylefashion #parisiennestyle #londonfashion #londonstreetstyle

A post shared by GABRIELLA BERDUGO (@leboudoirselectif) on Oct 21, 2018 at 1:28am PDT