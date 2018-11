In ultimii 200 de ani, lenjeria intima a trecut de la piese de tortura severe si restrictive la piese cat mai subtile care sa indeplineasca la perfectie nevoile corpului. Afectata de tendinte, precum si de climatul cultural al fiecarei perioade, lenjeria intima de dama a cunoscut una dintre cele mai mari transformari din ultimii ani.

Alegerea lenjeriei intime corecte pentru forma corpului tau poate fi privita ca o opera de arta care te poarta pe culmile rasfatului. Fiecare dintre noi, minunate dintr-o gama larga de motive si forme, are nevoie uneori de un mic imbold pentru a descoperi acele tipuri de lenjerie care sa-i scoata in evidenta frumusetea. Chiar daca ne dorim sa fim la moda si sa ne simtim seducatoare, confortul este, mai mult ca oricand, de o importanta vitala in alegerea lenjeriei intime.

Lenjeria intima potrivita in functie de silueta

Silueta mar

Poarta lenjerie intima care sa iti alungeasca silueta. Forma corpului de tip mar este caracterizata prin picioare si brate subtiri, solduri mai inguste, bust generos si talie mai pronuntata. Lenjeria intima potrivita pentru tine poate sa fie alcatuita din doua piese: sutien balconette si boxeri delicati, de preferat din dantela. Scoate-ti in evidenta feminitatea si simte-te sexy si confortabil in acelasi timp cu un neglijeu din dantela sau matase.

Hot tip: daca vrei sa iti alungesti cat mai mult linia corpului opteaza pentru un body modelator.

Silueta para

Poarta lenjerie intima care sa iti accentueze partea superioara a corpului. Daca ai forma corpului ca o para, umerii si partea superioara sunt mai inguste, in timp ce soldurile si coapsele sunt mai voluptoase. Lenjeria potrivita trebuie sa iti evidentieze clavicula, decolteul, umerii si bratele. Poti sa iti scoti in evidenta sex-appealul si sa te simti in acelasi timp si foarte confortabil cu anumite piese de baza pentru silueta de tip para cum ar fi: sutiene cu volane, sutiene cu balene si chiloti cu talie inalta. De asemenea o bustiera delicata din dantela sau sutiene sport cu decolteu te vor ajuta sa echilibrezi diferenta dintre partea superioara si cea inferioara a corpului.

Silueta clepsidra

: poarta un sutien cu cupa intreaga sau unul cu push-up si decolteu in forma de V

Opteaza pentru piese care sa iti accentueze talia. Daca forma corpului tau este ca o clepsidra atunci te poti considera o norocoasa, deoarece sunt putine lucruri care sa nu iti vina bine sau care sa nu ti potriveasca, mai cu seama pentru ca pieptul si soldurile sunt proportionale. Atunci cand iti alegi lenjeria intima ia in considera proportiile perfecte cu care ai fost inzestrata, alegand piese care atrag atentia asupra taliei si in care sa te simti confortabil. Daca ai corpul in forma de clepsidra tinzi sa ai un bust mai mare, iar in acest caz ar trebui sa eviti sutienele fara bretele sau asa numitele sutiene invizibile (cupe din silicon). Un sutien balconet sau cel care are cupa intreaga iti va sustine perfect sanii, iar pentru partea inferioara poti purta un chilot tanga care modeleaza soldurile si pentru un plus de sex appeal potriveste o curea cu jartiere.

Hot tip: ia in considerare un corset clasic care sa iti flateze talia si care sa iti scoata in evidenta curbele frumoase.

Silueta dreptunghiulara sau banana

Poarta lenjerie intima care sa creeze imaginea unor forme apetisante. Silueta de tip banana nu are forme bine definite, talia nu este proeminent conturata, iar umerii si soldurile au aproximativ aceeasi latime. Asorteaza un crop top din dantela cu decolteu in V cu o pereche de boxeri. Crop top-ul este alegerea ideala daca vrei sa iti alungesti gatul si sa scoti in evidenta decolteul. Corsetele sunt si ele o alegere extraordinara intrucat iti ofera mult doritele forme si au un aer seducator pe corpul tau, iti alungesc silueta si te ajuta sa arati absolut irezistibil. Incearca sa eviti liniile orizontale care nu fac altceva decat sa lateasca trunchiul.

Hot tip: opteaza pentru piese care sa iti accentueze partea superioara a corpului sau ambele.

Alege intotdeauna acele piese care ti se potrivesc atat trupului tau cat si stilului tau de viata.