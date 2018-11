Comunicat de presă

Colecția Lyria Toamnă-Iarnă 18/19 a fost concepută pentru femeia urbană, activă, care are nevoie de confortul pantofilor pentru întreaga zi, dar care să atragă privirile, astfel încât să poată deveni piesa în jurul căreia să-și creeze ținutele. Armina Popeanu a dorit ca această colecție, la fel ca și cele de genți care au consacrat brandul, să urmeze filozofia less is more și în aceleași timp liniile geometrice tipice Lyria.

„Gențile și pantofii creați sunt versatili, dar și comozi, ușor de purtat. Manufacturați din piei naturale exotice, atent selectate, accesoriile sunt produse în România. Ghetele Ama sunt elementul principal al colecției, în jurul lor conturându-se restul elementelor. Am lucrat aproape un an la definitivarea modelelor, am schimbat calapoadele, am făcut zeci de probe și modificări tehnice până am ajuns la o variantă care să satisfacă toate nevoile femeii urbane”, precizează designerul Armina Popeanu.

Astfel, manufacturate din piele naturală de vită, căptușite cu piele naturală de capră, ghetele au un strat de spumă cu memorie și mai multe straturi de burete, care oferă astfel un grad sporit de comoditate.

Dincolo de detaliile tehnice, conceptul brandului este ca fiecare accesoriu să creeze o experiență, o poveste, să treacă dincolo de o nevoie practică. Filozofia Lyria este în antiteza consumului excesiv, construind o întreagă experiență în jurul unicității poveștii pictate manual și propunând o abordare slow fashion prin conceptul, calitatea și prețul accesibil al produsului. Astfel, combinațiile de texturi, detaliile din piele de ponei, influențele animal print și mai ales tematica picturii alese pentru unele modele fac ca fiecare piesă din noua colecție să devină un element central pentru orice garderobă.

Colecția RomânIA100

O parte importantă a colecției din acest sezon îl reprezintă accesoriile dedicate Centenarului, iar operele lui Brâncuși se regăsesc printre sursele de inspirație. Întâi au fost povești pictate pe genți și mici accesorii, iar de anul acesta, odată cu lansarea liniei de pantofi, colecția s-a întregit cu motive tradiționale din principalele zone care au stat la baza nucleului României de acum 100 de ani.

“Povestea RomânIA 100 Brâncuși face parte din proiectul Autentica al Anei Maria Brânză. Un proiect AMBițios, dedicat românilor iubitori de frumos, ce marchează centenarul român. Un proiect bazat pe valorile noastre: respect, admirație, grijă, optimism, ambiție, valori care au stat la baza constituirii țării. Un proiect din care suntem mândri că facem parte”, mai spune Armina Popeanu.

Pantofii Daya și geanta Ronda care fac parte din acest proiect special vor fi livrate clienților împreună cu autograful multiplei campioane olimpice și mondiale.