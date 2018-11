Sacourile de dama sunt piese de baza in orice garderoba, indiferent ca sunt potrivite pentru tinutele de zi ori pentru cele de seara, ca au o croiala clasica ori una moderna. Multe persoane le asociaza cu stilul office, insa aceste item-uri pot sa completeze cu succes outfituri pe stilul rock ori feminin. Le vor oferi instant o infuzie chic care nu va ramane neobservata.

Cine s-ar fi gandit ca o piesa imprumutata din dressingul masculin va avea parte de atata faima in tinutele feminine? Acum, bifeaza toate caracteristicile unei piese nemuritoare in moda, in care merita sa investesti fara sa stai pe ganduri: versatilitate, atemporalitate, eleganta.

Alege modelul de sacou care se potriveste stilului tau din tendintele prezentate mai jos.

1. Sacou casual

Una dintre cele mai inteligente investitii vestimentare pe care le poti face atunci cand cauti sacouri de dama este varianta casual. Un model minimalist se va integra cu usurinta in multe tinute, asa ca nu te vei confrunta cu prea multe dileme dimineata, inainte de a pleca de acasa. Cu siguranta nu iti sunt nici tie straine acele momente in care te uiti nedumerita la hainele de pe rafturi si nu stii cu ce anume sa te imbraci. Lucrurile vor fi mai clare cand vei privi sacoul casual. Indiferent in ce combinatii il vei introduce, va parea ca locul lui este acolo.

2. Sacou cu imprimeu in carouri

Sacoul cu imprimeu este un item ce s-a facut remarcat in ultima perioada gratie efectului stylish pe care il ofera. Ca sa alungi monotonia din outfitul tau, poarta-l alaturi de o pereche de pantaloni din piele si o bereta cu aer frantuzesc. Vei obtine o combinatie de succes si daca il alaturi unei malete negre si unor blugi cu aspect uzat.

Un sacou office nu ar trebui sa lipseasca din garderoba niciunei femei, mai ales daca are de respectat un dress code la job. Acesta va fi piesa care te va salva din multe momente de cumpana. Iti va fi alaturi cand vrei sa obtii un aer serios si profesionist, dar si ca sa iti asigure confort termic in zilele mai friguroase. Alege un model minimalist, negru, care sa iti sublinieze talia pentru un look desprins din revistele de cariere.

4. Sacou din catifea

Fara nicio indoiala catifeaua este cel mai iubit material al sezonului rece. Niciun alt material nu are puterea de a oferi rafinamentul si originalitatea pe care il asigura acesta tinutei. Poarta-l cu rochii cu imprimeu floral si pantofi retro ori alaturi de o fusta midi si de o camasa cu funda la gat. Indiferent de combinatia pe care o vei face, vei reusi sa atragi toate privirile asupra ta. Daca esti in cautarea unui sacou elegant, atunci acesta este item-ul vestimentar spre care trebuie sa iti indrepti atentia in acest sezon.

5. Sacou rosu

La capitolul cromatic, sacoul rosu se detaseaza mult de celelalte modele de sacouri de dama. Aceasta nuanta pasionala se mentine in tendinte de cateva sezone si nu lasa impresia ca le va parasi prea curand. Daca esti mai curajoasa din punct de vedere cromatic, investeste intr-o astfel de piesa si nu vei regreta. Va fi asigurarea ca te vei face intotdeauna remarcata in multime.

6. Sacou maxi

Trendul maxi nu a ocolit nici piesele care se incadreaza in stilul office. Daca esti pasionata de acest tip de croiala, atunci ar trebui sa descoperi si farmecul unui sacou elegant maxi. Poarta-l cu incaltaminte cu toc, mai ales daca esti mignona, altfel va oferi impresia ca ai picioarele mai scurte. Alt truc care iti va avantaja silueta este sa mizezi pe un model de sacou ce prezinta cordon in talie ori sa iti prinzi o curea.

Ce modele de sacouri de dama te-au cucerit? Alege piesa preferata si construieste tinute fabuloase.