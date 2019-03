Cum sa porti corect un ceas. 5 idei stilate de a-l include in tinutele tale

Ceasul este mai mult decat un simplu accesoriu. La un interviu de angajare, de exemplu, ceasul poate transmite despre tine mesajul ca esti o persoana serioasa, punctuala si responsabila.

Daca in urma cu cateva decenii ceasul era un accesoriu indispesabil din ratiuni de utilitate, acum nu mai ai neaparata nevoie de el pentru a verifica ora. Si totusi, accesoriul nu si-a pierdut din popularitate, ba dimpotriva, pare sa fie mai cautat ca niciodata. Daca iti place sa porti ceasuri, atunci cu siguranta vrei ca modelul ales sa se potriveasca tinutei tale si sa o completeze. Iata ce trebuie sa stii:

Gaseste un model de ceas bun de purtat zilnic

Pe langa ceasurile de ocazie, pe care le porti doar cu anumite tinute, ai nevoie de un ceas cu un design simplu, usor de adaptat outfiturilor de zi cu zi. Daca ai un job care presupune un cod vestimentar elegant, atunci vei avea nevoie si de un ceas pe masura. Ai grija ca modelul pe care il alegi sa fie intr-o culoare usor de asortat tinutelor tale office, cu un design cat mai curat si clasic. Aceste modele de ceasuri sunt perfecte pentru tinutele tale zilnice si pot fi integrate cu usurinta in look-ul tau astfel incat sa le poti purta si la serviciu, dar si la o iesire cu prietenii in oras.

Investeste intr-un ceas de calitate

Daca vrei sa nu fii mereu in cautarea accesoriului ideal, atunci ar trebui sa investesti intr-un ceas de calitate, care sa reziste ani de zile. De altfel, ceasurile de proasta calitate sunt usor de recunoscut dintr-o privire si iti pot strica chiar si o tinuta aleasa cu grija. Trebuie sa iei in considerare si faptul ca un accesoriu bun, pe care il poti purta un timp indelungat de acum incolo, va fi o investitie mult mai inteligenta decat sa arunci bani an de an pe modele ieftine, care sa cedeze dupa scurt timp.

Poarta un smartwatch cand faci sport

Designul smartwatch-urilor a evoluat atat de mult incat de multe ori se confunda mai degraba cu modelele clasice de ceasuri decat cu niste gadgeturi inteligente. Pentru persoanele active, smartwatch-ul a revolutionat modul in care isi pot monitoriza activitatea fizica, numarul de calorii arse ori pulsul, asta in timp ce raman in permanenta conectate la notificarile de pe telefon. De altfel, un ceas inteligent iti poate monitoriza inclusiv somnul, astfel incat sa poti vedea exact cum si cat de bine te odihnesti pe parcursul noptii.

Reconditioneaza un ceas vechi

Daca ai mostenit de pe la bunici un model de ceas vintage care nu mai functioneaza, dar care are o valoare sentimentala prea mare pentru a te desparti de el, poti incerca sa il reconditionezi. Ceasurile vechi au un farmec aparte si, mai ales atunci cand sunt lasate drept mostenire, pot constitui inclusiv un subiect interesant de discutie. Reconditionarea unui ceas vechi iti poate scoate din buzunar o suma considerabila, in functie de cat de rar este modelul, starea de degradare, precum si de complexitatea reparatiei.

Adauga colectiei tale de bijuterii un ceas pentru ocazii speciale

Asa cum ar trebui sa detii un ceas pentru tinutele de zi cu zi, la fel vei avea nevoie si de unul pentru ocazii speciale. Acesta ar trebui sa aiba un design asemanator mai degraba cu cel al unei bijuterii si sa poata fi purtat pe post de bratara. Culorile precum auriu, argintiu sau aur roz sunt cele mai populare atunci cand vine vorba despre ceasurile potrivite unei tinute elegante, de seara.