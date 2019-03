Cum sa-ti adaptezi cu stil garderoba de iarna la primavara

In aceasta luna de tranzitie, poate fi dificil sa iti dai seama cum sa te imbraci ca să te sa te simti confortabil pe tot parcursul zilei.

In martie, vremea este suficient de capricioasa incat sa nu putem renunta pe deplin la garderoba de iarna. Diminetile si serile sunt inca reci, insa la pranz temperaturile urca destul incat sa putem iesi pe strada fara geaca. In aceasta luna de tranzitie, poate fi dificil sa iti dai seama cum sa te imbraci ca să te sa te simti confortabil pe tot parcursul zilei. Totusi, exista cateva trucuri prin care iti poti adapta garderoba si poti trece cu bine peste saptamanile de tranzitie dintre iarna si primavara.

Poarta cizme inalte cu rochii de primavara

Nu e nevoie sa renunti deocamdata la cizme, mai ales ca le poti combina cu rochiile lejere, de primavara, fara sa renunti la confortul termic. Incaltarile inalte, care iti acopera gambele, iti vor tine de cald pana cand vei putea sa porti din nou sandale sau balerini. Cu o pereche de cizme din piele intoarsa , o rochie subtire si un trenci sau un palton subtire vei arata sic, dar te vei simti pe deplin confortabil, indiferent cum e vremea in martie.

Pulovere supradimensionate si fuste din sifon

Deocamdata, nu e nevoie sa iti iei la revedere de la puloverele groase de iarna. In schimb, in loc sa le porti cu jeansi, poti incerca sa le combini cu fuste subtiri, din sifon, sau cu pantaloni culottes. Vei obtine astfel un look rafinat, dar primavaratic, si nu va trebui nici sa tremuri cand pleci dimineata spre serviciu.

Scoate din dulap sacourile cu croiala masculina

Blazerele pe care nu le-ai putut purta iarna pe sub geaca parka sau sub palton pot fi ideale in acest sezon, mai ales in zilele in care nu esti sigura cat de calda va fi vremea. Sacourile cu croiala masculina sunt ideale pentru a fi purtate la serviciu, dar si pentru a crea o tinuta casual, atunci cand le combini cu un tricou lejer si o pereche de jeansi skinny.

Poarta pantaloni culottes

Aceasta croiala de pantaloni a fost vedeta sezoanelor trecute si nu se renunta la ei nici in aceasta primavara. Aflati la granita dintre fusta si pantaloni, acestia sunt confortabili, eleganti si perfecti pentru a fi purtati cu o jacheta calduroasa sau cu un palton subtire. In plus, ii vei putea combina cu ghete sau botine pana la nivelul gleznei, astfel incat sa fii protejata de frig.

Investeste intr-un trenci rezistent

Trenciul este piesa de rezistenta in acest sezon, mai ales ca poate fi purtat cu orice outfit, indiferent ca e vorba despre tinutele office sau de cele casual. Singurul sfat de care ar trebui sa tii cont este sa alegi un trenci cu o croiala clasica, intr-o nuanta care sa poata fi adaptata oricarei tinute. Daca nu esti adepta trenciului bej sau negru, clasic, atunci nuante pale de albastru sau verde pot fi ideale pentru a include o pata de culoare in tinuta ta.

Alege jachetele subtiri din denim sau catifea

Jachetele scurte, din denim, velur sau catifea, sunt perfecte pentru a fi purtate atunci cand vremea de afara nu este suficient de calda pentru tricouri sau bluze cu maneca lunga. Avantajul este ca dupa pranz poti renunta linistita la jacheta, pana la orele serii. Cu modelul potrivit poti purta orice outfit, insa ideal ar fi sa ai cateva jachete clasice in garderoba ta, astfel incat sa le poti adapta in functie de tinutele pentru care optezi.

Nu renunta la fularul supradimensionat

Daca in timpul iernii l-ai purtat pentru a te proteja de ger, fularul supradimensionat poate deveni acum accesoriul perfect pentru a crea o tinuta cool, dar confortabila. Combinat cu o bluza subtire, o pereche de jeansi si niste ochelari de soare, el va deveni accesoriul tau preferat pentru momentele in care nu vrei sa cari dupa tine jachete sau paltoane, dar nici nu iti doresti sa racesti.