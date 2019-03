Rochii ieftine de ocazie: ținute sub 150 de lei în care să strălucești

Rochii de ocazie ieftine? Se poate să găsești piese vestimentare care să fie deosebite, fără ca acestea să coste prea mult. Câteva sugestii îți facem noi.

Există concepții conform cărora rochiile de petreceri trebuie să fie scumpe ca să fie și uimitoare. Din fericire sunt și opțiuni mai fericite care să nu îți consume un buget prea mare când trebuie să ajungi la un eveniment important. Motiv pentru care am căutat și am găsit câteva rochii de ocazie ieftine. Sunt diferite în ceea ce privește croiala, variate ca material și stil. Ceea ce înseamnă că ai mai multe dintre care să alegi, astfel că îți va fi mai simplu să găsești una care să îți placă și să te avantajeze. Până la urmă trebuie să ții cont nu doar de buget, ci și de tipul rochiei ca să îți pună galant în evidență formele.

Rochii de ocazie ieftine de care te vei indragosti

Rochie conică cărămiziu cu volănașe la mâneci

Prima rochie de ocazie ieftină care ne-a plăcut este una uni, simplă, de efect - croiala conică va atrage plăcut atenția asupra ta, iar culoarea cărămizie, una caldă, va asigura un look deosebit cu minim de efort. Are un crepeu la spate și decolteu oval, dar un aspect aparte este reprezentat de mânecile evazate care imită un aspect vaporos.

O poți comanda aici

Rochie velvet din catifea verde

Catifeaua este, prin definiție, un material pretențios, iar asta se traduce prin eleganță. Această rochie de ocazie este nu doar ieftină, ci și una comodă și rafinată. Fabricată în România, această ținută este lejeră, cu textură plăcută și inserții decorative aurii și discrete. La spate se observă un decupaj, iar în partea din față un decolteu oval și dantelat cu o decorațiune maxi.

O poți comanda aici

Rochie neagră de ocazie asimetrică cu dantelă

Frumoasă, simpatică și cu finețe asigurată - am găsit o rochie de ocazie superbă, care nu mai are nevoie de vreun artificiu suplimentar pentru a primi complimente. În zona pieptului are un design cochet de la volănașele din dantelă petrecută. În talie dispune de un cordon satinat - ne-a plăcut mai ales pentru tăieturile asimetrice și combinația de materiale fine. Plus că nu poți da greș cu o rochie neagră.

O poți comanda aici

Rochiile de ocazie ieftine se remarcă și prin culorile folosite, iar vișiniul putred trimite cu gândul la regalitate, la nobilime, la respect. Rochia Sandra este una conică cu dantelă pe marginea decolteului în V. Un look festiv se poate obține rapid dacă îi adaugi accesorii (bijuterii, plic, pantofi) în tonuri neutre sau aurii.

O poți comanda aici

Rochie cu imprimeuri florale multicolore

Un port de primăvară-vară, care se poate purta atât la evenimentele de zi, cât și la ocaziile unde un dress-code pretențios este impus. Rochia este albă, dar se distinge prin printurile florale. Fusta este în cloș, nu are mâneci - mai pe scurt, nu vei avea dificultăți în a bifa o defilare încrezătoare.

O poți comanda aici

Rochie roz pal cu dantelă brodată

Poate îți plac ceva mai mult rochiile tinerești, așa că ne-am orientat la rochiile de ocazie ieftine și la una cu choker. Ceea ce înseamnă că în zona gâtului aceasta are o bandă chic care completează feminin ținuta. Lungimea este midi, decolteul în V și mânecile scurte.

O poți comanda aici