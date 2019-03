Primăvara asta moda este inspirată de fapte bune: Bucharest Charity Fashion Show

Iată cum vedem o altă putere a modei. Aceea de a uni și a sparge bariere pentru a readuce sănătatea și zâmbetul pe chipul femeilor care au atât de multă nevoie de ajutor!

comunicat de presa

Puterea de influență a modei este recunoscută de mii de ani. Din Grecia antică și până în zilele noastre, hainele au jucat multe roluri în viețile oamenilor. În prezent, moda este folosită pentru a spune despre fiecare cine este, unde se găsește pe scara socială și care îi sunt valorile. În plus, hainele potrivite au darul de a ne face să te simțim puternici, speciali și ne oferă încredere în noi.

Ce au în comun moda și filantropia?

La prima vedere, niciuna: moda pare să fie focusată strict pe modalitatea de a ne face să arătăm și să ne simțim bine, în timp ce actele de caritate se fac din dorința altruistă de a dărui fără a primi nimic la schimb. Cu toate acestea, în ultimii ani cele două concepte au devenit interconectate, căci industria de fashion s-a angajat din ce în ce mai profund în susținerea de acțiuni filantropice, multe dintre ele fiind inițiate chiar de către designeri celebri.

Pentru majoritatea, luxul înseamnă haine, dar pentru alții luxul îl reprezintă accesul liber la servicii medicale

Există o categorie de oameni pentru care hainele reprezintă doar o modalitate de protecție împotriva frigului, căci a se gândi la un dressing cu haine de calitate este doar un vis la care nici măcăr nu îndrăznesc să își îndrepte privirea. Lipsa veniturilor dar și problemele de sănătate se numără printre principalele probleme ale acestei categorii defavorizate.

Doar în București, există câteva zeci de mii de persoane fără venituri sau asigurări sociale, iar jumătate din acestea sunt femei – mame și bunici. Aceste persoane caută cu disperare ajutor, iar Fundația Inovații Sociale Regina Maria îl oferă de peste 8 ani, prin consultații și tratamente medicale oferite în mod gratuit în cele două policlinici sociale pe care le deține.

Mereu în căutare de resurse pentru continuarea proiectelor, Fundația Inovații Sociale Regina Maria împreună cu IWA: International Women’s Association of Bucharest, organizează cea de-a doua ediție a Bucharest Charity Fashion Show, un eveniment vibrant de fashion, care celebrează fermecătoarea lume a designerilor, dar al cărui scop caritabil patronează fiecare creație în parte.

Simona Semen, Aleha Toncea, Alexandra Calafeteanu, Diana Dianu, Elis Lăslean și Svetlana Karahan sunt cei 6 designeri care au acceptat propunerea de a se alătura cauzei și împreună cu Directorul Artistic – Alin Gălățescu, vor organiza o prezentare de modă în care vom vedea cele mai noi colecții. Ulterior, o piesă vestimentară va fi scoasă la o licitație în scop caritabil.

#BCFS - “Uniting the World in the Spirit of Giving”

Ediția de anul acesta a #BCFS se desfășoară sub tematica Uniting the World in the Spirit of Giving. Așadar, cauza va distruge barierele naționalităților căci participanți din 15 comunități internaționale vor lupta pentru un țel comun, iar scena va oglindi din plin acest fapt. Fiindcă 11 costume tradiționale internaționale vor fi prezente în show, într-o paradă de poveste, iar fiecare designer român va reinterpreta câte un costum tradițional al unei țări participante.

Luna femeii devine, așadar, mai mult decât un statement sau un citat de urcat pe Facebook, pentru că aceasta este luna în care femeile luptă împreună pentru sănătatea altor femei prin intermediul unui eveniment plin de culoare și speranță, al cărui scop suprem este strângerea a 100.000 Euro. Banii vor fi folosiți pentru deschiderea a 2 cabinete stomatologice noi în cele două policlinici sociale ale Fundației Inovații Sociale Regina Maria, destinate femeilor și familiilor lor. Un cabinet va fi destinat în exclusivitate copiilor și adulților cu dizabilități, iar celălalt va fi dedicat cazurilor complexe de chirurgie dentară.

Iată cum vedem o altă putere a modei. Aceea de a uni și a sparge bariere pentru a readuce sănătatea și zâmbetul pe chipul femeilor care au atât de multă nevoie de ajutor!

Te poți implica și tu, achiziționând bilet de aici.