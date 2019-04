Copii de sportivi, vedete, mini vedete talentate din showbiz vor defila in colectia semnată Petite Coco & Adela Diaconu

În cadrul celui mai important festival de modă din România, Bucharest Fashion Week, care va avea loc în perioada 19 - 21 aprilie, la Soiree Exclusive Venue, va fi lansată o colecţie de modă aparte, adresată celor mici. Aceasta este rezultatul ineditei colaborari dintre Casa de moda pentru copii Petite Coco şi producătorul TV Adela Diaconu.

comunicat de presa

Casa de modă Petite Coco si producătorul Tv Adela Diaconu, lansează o colecție glamorous pentru copii la Bucharest Fashion Week

Julianne Duckadam, fetiţa marelui fotbalist portar Helmuth Duckadam, practicantă de scrimă, este născută pentru sport , ca şi tatăl său. Julianne a fost remarcată însă şi pentru frumuseţea sa, astfel că îşi va face debutul pe podiumul celui mai important festival de modă din ţara noastră, BFW

Defilarea de modă adresată celor mici îi va reuni pe podium pe mai mulţi copii de sportivi, vedete, mini vedete talentate din muzică, sport şi showbiz. Nicolae Voiculet , Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, Diana Bart, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt doar câțiva dintre părinții ce își vor admira copii in aceasta prezentare de moda .

„Ideea acestei colecţii a prins contur pornind de la emisiunile tv pentru copii pe care le produc. Astfel, am ales să colaborez cu cei mai buni creatori din domeniul hainelor pentru cei mici, casa de modă Petite Coco, care a reuşit să transpună în hăinuţele create universul copilăriei şi ceea ce îşi imaginează cei mici în materie de modă, dar şi ce îşi doresc ei să fie la aceste vârste fragede: vedete, staruri, prinţese sau prinţi, cavaleri, personaje imaginare sau de desene animate, eroi”, ne-a declarat braşoveanca Adela Diaconu.

Vedeta de televiziune va avea o linie vestimentară pentru cei mici, intitulată „Fashion Kids” by Adela Diaconu, creată de brandul Petite Coco, a cărui imagine este una dintre cele mai frumoase fetiţe din lume, Bianca Drăghiciu, câştigatoarea titlului de „Super Model of the World”.