Băneasa Shopping City continuă seria de evenimente Băneasa Xclusive cu lansarea colecției TommyXZendaya de la Tommy Hilfiger!

Colecția capsulă TommyXZendaya - disponibilă acum în premieră în România, în Băneasa Shopping City!

comunicat de presa

Băneasa Xclusive este un nou concept Băneasa Shopping City care își propune să aducă împreună toate exclusivitățile oferite de Băneasa Shopping City reunind lansări de branduri în exclusivitate, colecții capsulă în premieră, produse în ediție limitată și experiențe unice de shopping.

Noul concept celebrează universul exclusivităților din lumea shopping-ului și completează natural binecunoscutul tagline „All in the Name of Fashion”, devenit sinonim cu Băneasa Shopping City. Cu peste 50 de branduri disponibile în exclusivitate și peste 350 de magazine, centrul comercial este locul în care au loc cele mai importante premiere din lumea modei și ale shopping-ului. Aici ajung pentru prima dată toate produsele care ulterior devin obiectul dorinței a mii de oameni, lansările de branduri în exclusivitate, colecțiile capsulă, produsele în ediție limitată sau experiențele unice de shopping ce se întâmplă în premieră la Băneasa Shopping City.

Miercuri, 18 aprilie, seria de evenimente din conceptul Băneasa Xclusive a continuat cu noua colecție TommyXZendaya de la Tommy Hilfiger, creată în colaborare cu actrița americană Zendaya, disponibilă în premieră în România la Băneasa Shopping City!

Prima colecție TommyXZendaya este o celebrare a femeii puternice, emblematice pentru anii ‘70, spunând totodată povestea prezentării de modă Battle of Versailles ce a avut loc în acea vreme și declarația autentică făcută de modelele americane care au urcat pe podium.

Look-ul este puternic și încrezător, cu siluete structurate, incluzând pantaloni jeans și costume cu talie înaltă, realizate într-o paletă bogată de culori crem, bleumarin, burgundy și roșu Cabernet și literele “Z” și “T” brodate. Dungile curcubeu și printurile multicolore inspirate de zodiac adaugă o notă jucăușă colecției, de la rochii feminine lungi până la cămăși de satin. Costumul clasic este actualizat cu un twist modern, cu pantaloni largi și blazerele taliei înguste reimaginate în imprimeuri roșu Cabernet și crem. De la îmbrăcăminte și accesorii la costume de baie și lenjerie de corp, colecția îmbrățișează nostalgia trecutului, în timp de privește spre viitor, îmbinând stilul unic și încrezător al actriței Zendaya cu ADN-ul clasic și cool american al brandului.

Despre Băneasa Shopping City

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piața românească de fashion și entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigente dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internațional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial include și o zonă impresionantă de divertisment, MaxFun, MaxBet și Grand Entertainment, ce cuprinde: Grand Cinema & More, singurul cinematograf din România echipat cu tehnologia revoluționară Dolby Atmos în sala Grand Ultra, care oferă cinefililor săi cele mai înalte standarde video şi audio, la care se adaugă o categorie specială de evenimente culturale (producții proprii de teatru sau transmisiuni live de pe marile scene ale lumii). Aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

Despre Sarkk

Fondată în 1998, SARKK S.A. este distribuitorul oficial Tommy Hilfiger în România, Grecia, Bulgaria, Cipru, Albania, F.Y.R.O.M. și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt distribuite în cadrul unei rețele compuse din magazine Tommy Hilfiger, magazine shop-in-shop, outlet-uri și o rețea extinsă de magazine multibrand.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.