Trenciuri subțiri de primăvară - 6 modele feminine

Primăvara asta se poartă trenciurile - moderne și versatile, ușor de accesorizat pentru ținute chic!

Îți place un look elegant și lejer? Poate că primăvara asta ne dă ceva mai mult de furcă în privința alegerilor de ținute pentru că vremea nu pare prea hotărâtă în privința gradelor din termometre, dar asta nu ar trebui să ne demoralizeze. Pentru că putem îmbrăca în continuare hăinuțe drăguțe și simpatice - dacă nu ești adepta gecilor din fâș, niște trenciuri pot fi extraordinare. Și pentru că suntem prietene, îți facem mai jos niște sugestii ca să ai de unde alege.

Trenci 2 în 1 cu mâneci detașabile

Pentru că temperaturile se schimbă de la o oră la alta, ai putea opta pentru un trenci care se poate transforma dintr-o jachetă călduroasă într-una mai răcoroasă. Am găsit un model cu mâneci detașabile cu catarame - este negru, are imprimeu uni și buzunare oblice, stilul este casual și la guler dispune de revere.

Îl poți comanda aici

Trenci de primăvară din catifea

Din material catifelat și fin căptușit pe interior, am găsit un trenci cu buzunare accesorizate cu fundițe mici și simpatice. Croiala este una deosebită, ușor evazată, ca design având niște nasturi mari care reliefează un model fermecător. Are mâneci lungi, închidere cu nasturi și este fabricat în România.

Îl poți comanda aici

Trenci roșu subțire de primăvară

Un trenci stil sacou care ne-a atras atenția prin culoarea aprinsă este cel de la Only, parte dintr-o colecție îndrăzneață. Confecționat din material neted, cu revere mici și fason drept, acesta are buzunare oblice și un decolteu adânc plus clapete clasice. Neizolat cu căptușeală, poate fi perfect pentru această vreme.

Îl poți comanda aici

Bej și clasic - un trenci uni din bumbac poate fi cea mai bună alegere de jachetă pentru această primăvară. Ușor office, acesta are la guler revere lungi și ușor rotunjite, iar mânecile sunt bufante în partea de jos, manșetele fiind ajustabile. În partea din față are două buzunare, iar în talie un cordon care se poate regla.

Îl poți comanda aici

Trenci cambrat cu imprimeuri

Elegant și ușor de remarcat, acest trenci cu model în relief conferă un look sofisticat. Este ceva mai grosuț, dar cu siguranță că se potrivește în această primăvară - are lungime medie, decolteu în V, este cambrat și căptușit pe interior, are mâneci lungi și se închide cu nasturi. Plus că nu este strâmt pe corp pentru că stofa folosită este ușor elastică.

Îl poți comanda aici

Trenci albastru în stil cloș din stofă

Din stofă neelastică, acest trenci este unul trendy și are un decolteu stil bărcuță. Subțire, comod, lejer și practic, se mulează pe corp avantajând corpurile cu forme mai voluptoase. Cu mâneci lungi, modelul are buzunare interioare în față - un stil elegant.

Îl poți comanda aici

