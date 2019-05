Pelerine de ploaie: 6 propuneri vesele pentru zile mohorâte

Până la urmă stropii de ploaie nu trebuie să îți strice ziua mai ales când arăți și te simți grozav. Am ales pentru tine câteva pelerine cool!

Se pare că vremea se încăpățânează să ne dea de furcă. Primăvara asta fie ne face să ne îndrăgostim de ploi, fie să le urâm. Noi am paria mai degrabă pe prima variantă, mai ales dacă transformăm această vreme într-o scuză de a defila în ceva fashion-chic. Pentru că, cine spune că o pelerină de ploaie trebuie să fie plictisitoare? Am selectat pentru tine câteva jachete impermeabile care să te protejeze în aceste zile capricioase de ploi și sperăm că o vei găsi pe cea la care să revii de fiecare dată când vei avea nevoie.

Jachetă galbenă de ploaie cu glugă

O jachetă de ploaie galben aprins care să te facă să ieși din mulțime! Un model uni, simplu și cu stil casual, ne place pentru că are o croială regular fit și arată minunat pe orice tip de siluetă. Are și mâneci lungi deci te protejează în totalitate, iar ca design se mai remarcă și prin două buzunare oblice cu clape și capse, plus un șnur în talie. Materialul este impermeabil, rezistent la vânt și are un aspect cauciucat.

Pelerină transparentă de ploaie

O astfel de pelerină, transparentă și simplă este mai degrabă pentru acelea dintre noi care nu se tem să experimenteze și altceva. Uni, sintetică, casual și cu glugă, această pelerină are mâneci lungi și închidere cu capse. Este confecționată din poliuretan termoplastic, lăsând la vedere întreaga ținută aleasă pentru ziua în curs.

Geacă roz de ploaie

De la brandul Only am dat peste o geacă de ploaie roz într-o culoare veselă și plină de energie, numai bună pentru momentele când ploile îți strică entuziasmul. Cu glugă și șnururi în capete, cusături ornamentale și în talie, aceasta este subțire și perfectă pentru acest sezon de primăvară-vară.

Lucioasă și extrem de atrăgătoare, această jachetă parka este într-un stil mai sport și extrem de faină. În combinații de alb-negru cu imprimeuri de animale, aceasta este sintetică și are guler mediu, glugă, buzunare pe partea din față, mâneci lungi cu manșete ajustabile. Materialul este lucios, rezistent la vânt, impermeabil, deci nu lasă apa să pătrundă.

Hanorac auriu de ploaie

Ușor retro, în tonuri îndrăznețe și extrem de chic! Acest hanorac auriu este din fason lejer de fâș. Parka din colecția Vero Moda este confecționată din material neted, neizolat cu căptușeală. Are buzunare oblice, gluga, șnururi în talie și este un hanorac nu doar atrăgător ca aspect, dar și într-o nuanță atipică.

Pelerină lungă de ploaie cu buline

Pentru că ploile te pot murdări extrem de mult, s-ar putea să fie o idee bună să optezi mai degrabă pentru o pelerină lungă ca să te asiguri că îți protejezi hainele. Modelul găsit de noi de la Tom Tailor este unul foarte simpatic cu buline în relief. Regular fit, sintetic, cu guler înalt și cu mâneci care au capse pentru ajustare, o să îți placă - închiderea este sigură cu fermoar și capse.

foto: By Dean Drobot, Shutterstock