Black Friday de primăvară: 6 accesorii pe care trebuie să le ai

Cine spune că Black Friday este doar toamna? Și primăvara se numără reducerile - iată câteva produse de beauty pe care pariem!

Ne-am obișnuit să profităm de promoții și să amânăm achizițiile de produse pentru toamnă, când Black Friday este în toi, iar magazinele online scad prețurile cu câteva zeci de procente. Din fericire, un retailer are o campanie în desfășurare chiar acum și a aplicat discounturi pentru multe dintre produsele din stoc. Noi ne-am orientat către accesorii, dar sunt intrate la vânzare cu prețuri mici, și parfumuri, cărți sau articole home&deco pentru casă.

Ceas de damă Fossil - la reducere de Black Friday de mai

Brandul Fossil s-a popularizat foarte mult în rândul doamnelor, iar modelele sunt unele foarte apreciate pentru eleganța cu care sunt conturate. Un model care ne-a atras atenția este Carlie ES4342, o combinație de nuanțe argintii și bronz. Cu mecanism Quartz, display analog, brățară din oțel inoxidabil, închidere cu clips, geam mineral, acest ceas este personalizat cu logo. Are ca funcții oră, minut, secundă și carcasă rotundă din mineral.

Brățară aurie Fossil cu charmuri

Foarte atrăgătoare, această brățară este din oțel inoxidabil placată cu aur. Se întreține ușor dacă se evită contactul cu alcool, parfum, detergent. Este remarcabilă prin charmurile rotunde, reliefate prin pietricele sclipitoare. Închizătoarea este glisantă și sigură. Lanțul este fin, compus din zale discrete ovale, lungimea ajustabilă.

Cercei cu cristale - Black Friday de primăvară la bijuterii

Cu cristale Swarovski, acești cercei de un albastru puternic vibrant de la brandul Laura Bruni sunt confecționați din titan. Se potrivesc la orice ținută fină, dacă vrei să obții un look desăvârșit, această pereche fiind uimitoare printr-o înfățișare aparte.

Geantă de umăr Love Moschino

Orice damă trebuie să aibă o geantă de firmă, iar Love Moschino ar putea fi brandul potrivit. Din piele ecologică, maro deschis, aceasta este extrem de încăpătoare. Are o eșarfă decorativă în partea de sus, iar închiderea se face cu capsă magnetică. În interior are un compartiment super dimensionat pentru a depozita lucrurile preferate, plus două barete - una scurtă și una lungă.

Ochelari de soare black&white de la Tommy Hilfiger

Într-un stil care imită perioada anilor ‘50 a la Audrey Hepburn, acești ochelari de soare cu ramă din acetat și lentile din plastic sunt perfecți mai ales la condus. Au lentile gri (polarizate, cu filtru UV 100%) care permit o folosire continuă pentru că transmit uniform lumina și respectă culorile naturale. Pe lângă faptul că arată grozav, aceștia pot reduce oboseala ochilor - au tratament antireflex pe interiorul lentilei.

Portofel Guess cu imprimeu floral multicolor

Tot din categoria Black Friday de primăvară am dat și peste un portofel foarte simpatic, în tonuri de primăvară. Este unul de la Guess, cu imprimeuri florale, din piele ecologică. În interior are trei compartimente (unul prevăzut cu fermoar), delimitator pentru bancnote și multiple sloturi pentru carduri. Logo evidențiat în exterior pe suprafață metalică.

