Cum te imbraci elegant, dar confortabil in acelasi timp, vara, la serviciu

Atunci cand ai un job cu un dress-code strict, la care trebuie sa porti mereu tinute office, cel mai dificil este sa te imbraci adecvat pe timpul verii, atunci cand canicula te poate face sa te simti extrem de inconfortabil in fuste creion si camasi rigide. Cu toate acestea, exista cateva alternative la tinutele office, care le pastreaza eleganta, dar sunt mai degraba caracterizate de confortul pe care ti-l ofera, fiind potrivite atat pentru cele opt ore la serviciu, cat si pentru o iesire in oras.

Daca vrei sa te simti in largul tau vara aceasta in outfiturile pe care le porti, dar nu vrei sa sacrifici eleganta tinutelor tale, iata cateva sfaturi de care sa tii cont:

Alege materiale naturale si usoare

Pe timpul verii, materialele pe care le porti pot face diferenta. Textile precum inul sau bumbacul sunt perfecte pentru a te feri de caldura si a absorbi umezeala, astfel incat sa nu apari la serviciu cu pete inestetice de transpiratie pe haine. Inul este in voga vara aceasta, astfel incat nu iti va fi dificil sa gasesti niste haine pe gustul tau. Alege culori deschise daca vrei sa contracarezi razele puternice ale soarelui sau culori precum caramiziul, tonurile de maro sau kaki si vei fi in tendinte.

Opteaza pentru bluze largi

Anul acesta se poarta foarte mult aceste bluze de dama confortabile, dar elegante, care pot fi introduse in numeroase combinatii vestimentare, fiind perfecte atat pentru a fi purtate cu pantaloni office, fuste drepte, simple sau fluide, dar si cu pantaloni scurti, atunci cand iesi in oras cu prietenii. Topurile mulate nu mai sunt in voga in ultima perioada si au facut loc bluzelor cu un stil mai degraba lejer si croieli care iti confera un look casual, dar rafinat. Marele avantaj este ca simplitatea acestor croieli iti lasa mana libera pentru a experimenta cu accesoriile si a-ti personaliza tinutele dupa bunul plac.

In magazine vei gasi acum numeroase modele de pantaloni lejeri, care sa iti ofere confortul de care ai nevoie, dar cu croieli elegante care ii fac potriviti si pentru o zi la serviciu. Pantalonii evazati sau cei de lungime medie, care depasesc genunchiul, pot fi purtati in numeroase combinatii, cu tocuri sau cu sandale joase din piele, cu camasi, dar si cu topuri simple. Versatilitatea acestei piese vestimentare iti permite nu numai sa experimentezi cu propriul tau stil, dar si sa faci combinatii reusite axate pe confort si comoditate.

Incaltari comode si practice

Daca nu vrei sa renunti la a purta pantofi cu toc la serviciu, atunci este indicat sa alegi unii cu un calapod bine construit, care sa iti ofere sustinere si lejeritate in mers, astfel incat sa nu te alegi cu bataturi sau cu dureri la finalul unei zile lungi. In schimb, vara ai si optiunea de a inlocui pantofii cu toc cu sandale cu talpa joasa, fabricate din piele, pentru un plus de confort, sandale cu talpa ortopedica, balerini sau mocasini lejeri, din panza sau din materiale care sa iti lase piciorul sa respire. Astfel, te vei bucura de confortul unor incaltari comode, dar vei reusi cu succes sa integrezi perechea aleasă si cu tinutele pe care le porti zilnic la serviciu.

Tine cont si de faptul ca, de multe ori, poti adauga un plus de eleganta tinutelor tale prin accesorizare. Un colier deosebit, niste bratari fine sau o geanta supradimensionata pot adauga un plus de personalitate tinutelor tale, pot scoate din anonimat orice outfit si iti pot da acel plus de eleganta pe care ti-l doresti.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:2shrimpS