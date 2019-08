Stim ce rochii vei alege in aceasta vara!

Daca nu ai apucat sa tii pasul cu tenditele acestui an, iti facem noi un rezumat care include tot ce trebuie sa stii despre rochiile acestei veri.

O selectie de rochii feminine adresate tuturor tipurilor de siluete a deschis sezonul de primavara-vara 2019. Designerii romanii s-au intrecut in creativitate, propunand suprapuneri de texturi si imbinari armonioase de materiale.

Ce purtam in aceasta vara

Paletele cromatice folosite includ culori neutre mixate cu nuante optimiste de rosu coral, verde lime, galben mustar, auriu, argintiu si fuchsia. Aceste culori accentueaza bronzul capatat pe parcursul vacantei, dar si bijuteriile cu care accesorizam tinutele.

Rochiile diafane sunt completate de volane, pliseuri, insertii din dantela, catarame metalice si bretele subtiri. Siluetele sunt fluide, fiind drapate in rochii midi sau maxi, asimetrice sau cu decupaje adanci.

Rochiile mini capata in acest sezon aspectul unor tunici sau al unor corsete cambrate care scot la lumina natura seducatoare si nonsalanta a purtatoarei.

Rochiile de seara sunt un melanj intre zeitele muntelui Olimp, zilele de mult apuse ale generatiei grunge de la inceputul anilor ‘90 si estetica celebrei case de moda Versace .

Designeri romani si colectii internationale

Piata consumatoarelor de design vestimentar produs in Romania se afla intr-o continua expansiune. Cererea internationala este suplinita de platformele online de e-commerce care au introdus in portofoliile lor nume sonore ale pietei autohtone precum: Maria Lucia Hohan, Murmur Studio by Andreea Badala, Parlor sau Seen Users. Creatiile acestora sunt adesea intalnite in editorialele revistelor internationale de moda, pe covorul rosu sau in aparitiile televizate ale celebritatilor.

Rafinament si culoare

Despre designerul Maria Lucia Hohan probabil ca ai auzit deja. Rochiile acesteia au fost prezente in paginile marilor reviste de moda, iar creatiile sale au fost purtate de-a lungul anilor de nume sonore precum Jennifer Lopez, Selena Gomez, Taylor Swift, Vanessa Hudgens sau Jenna Dewan.

Stilul acesteia este recognoscibil datorita rochiilor de seara din matase sau muselina cu pliuri fine, volane si finisaje exceptionale. Colectia de vara din 2019 pastreaza stilul consacrat al casei si ofera variante excelente ale rochiilor de ocazie.

Colectia Maria Lucia Hohan SS19 (sursa: www.mlh-shop.com )

sursa: Colectia Murmur SS19 (www.murmurstore.com)

Murmur este brand-ul designerului Andreea Badala, care in acest sezon ne propune o colectie ce imbina reinterpretarea siluetei clepsidra, estetica glamour a vechiului Hollywood si influentele grunge ale anilor ’90. In aceasta colectie predomina culorile neutre si finisajele aurii.

Galben mustar, argintiu, maneci bufante si volane

Seen User SS19 (sursa: www.seenusers.com)

Culorile cel mai des intalnite in colectiile propuse de designerii romani Seen Users, Parlor, Studio Cabal sau Ramelle sunt:

1. Galbenul mustar - acesta a fost asociat cu texturi matasoase, materiale transparente, bretele fine si rochii maxi vaporoase;

2. Albul a fost ales pentru tesaturile structurate si croielile decupate. Rochiile cu volane romantice din materiale opace readuc nostalgia zilelor petrecute in gradina de vara;

3. Rozul pudra sau piersica - folosite pentru rochii diafane sau drapate, evidentiate de bijuterii metalizate;

4. Argintiul si griul cafeniu: pentru rochiile scurte de seara decorate cu accente irizate.

I love Parlor SS19 (sursa: www.parlor.ro )

Studio Cabal SS19 (sursa: www.studiocabal.com )

foto prima pagina: sursa: www.ramelle.ro