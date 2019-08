Cămăși cu mâneci scurte pentru combinații office pe care să le încerci

Un sezon care invită la provocări în modă - alege simplitatea la muncă și optează pentru cămăși cu mâneci scurte pentru ținute office de vară!

Vara nu este un anotimp prea prietenos cu noi, cel puțin când vine vorba despre a-i rezista capriciilor. Când ne dă ploi, când ne oferă temperaturi ridicate care ne fac umbletele mai dificile. Dacă am avea de ales, cu siguranță că ne-am refugia într-o cămăruță răcoroasă și am sta acolo până prin septembrie uitându-ne la seriale de toate genurile. Însă, la muncă trebuie să ajungem necondiționat. Așa că mai bine ne-am ușura cumva plimbarea până la job și am îmbrăca ținute faine. Iar cămășile cu mâneci scurte sunt un must în acest sezon.

Cămașă cu detaliu fundă

Pentru o apariție superbă și ușor de remarcat, această cămașă este într-un galben aprins care iese ușor în evidență. Însă, deși este într-o nuanță aprinsă, ne place pentru că se vede grozav cu o pereche de jeanși, indiferent de ton. Are în piept o fundă puțin dimensionată, este un model cu buline și are decolteu la baza gâtului.

O poți comanda aici

Cămașă albastră tip tunică

Pentru ținute office de vară, ni s-ar părea tare drăguț să optezi pentru o cămașă din amestec de modal cu fundă și panglici. Un model feminin-romantic, aceasta are mâneci scurte, umerii ușor căzuți și niște ciucurei decorativi. Într-un albastru prăfuit se vede minunat cu fustă sau pantaloni deschiși la culoare - această cămașă este uni, are aspect texturat plus decupaj frontal și mâneci raglan plus motive decupate.

O poți comanda aici

Cămașă care se leagă în față

Cu un detaliu înnodat tare fain, această cămașă cu mâneci scurte se potrivește mai ales la locurile de muncă open space care nu pun preț pe un look sobru, care promovează libertatea și stilul original. Are un print care ne duce cu gândul la vară - confecționată din țesătură ornamentată și pattern texturat de sezon.

O poți comanda aici

Cămașă scurtă fără mâneci

Inspirație de savana - cam așa ni se pare că se recomandă această cămașă. Cu detalii de safari, această bluziță se potrivește și la birou, fiind ușor de asortat cu orice îți place de prin garderobă, dar fără prea multe detalii ornamentale. De preferat când gradele din termometre sunt prea crescute ca să fie suportabile și vrei să te simți liberă.

O poți comanda aici

Cămașă cu imprimeu floral

Ce ar fi o listă de recomandări de cămăși de vară fără una cu imprimeu floral? Am găsit una cu mâneci trei sferturi și, cumva, desenele aplicate pe țesătură ne trimit cu gândul la un carnaval de veselie. Are decolteu foarte discret în V și este foarte versatilă când vine vorba de gândit idei de combinat.

O poți comanda aici

Cămașă în carouri cu mânecă scurtă

Această cămașă regular fit este una cu model în carouri. Ni se pare tare simpatică și pentru mix&match casual, dar și pentru ținute office când vrei să optezi pentru ceva mai lejer. Are un buzunar pe piept, este lungă, are guler și închiderea se face cu nasturi.

O poți comanda aici

Cămașă albă cu dungi verticale și mânecă scurtă

Din categoria cămăși cu mâneci scurte trebuie să ai neapărat în garderobă una albă, ca să bifezi și ceva clasic când vine vorba despre hainele de muncă. Dar dacă nu vrei ceva plictisitor, poți opta pentru modelul găsit de noi, cu dungi verticale. Are guler larg, închidere cu nasturi în față și manșete subțirei.

O poți comanda aici

foto: By Zeljko Matic, Shutterstock