Reduceri finale de sezon: topuri pentru un look lejer

Profiți de reducerile finale de sezon pentru a face cumpărături acum pentru vara viitoare - ca să nu fii luată pe nepregătită în ceea ce privește tendințele.

Există o vorbă care spune că omul gospodar își face iarna car și vara sanie. Mai pe scurt, are grijă să fie pregătit dinainte pentru ce va urma. Asta s-ar aplica și în ceea ce privește industria modei pentru că, până la urmă, dacă sunt promoții trebuie să profiți de ele pentru a-ți face din timp achiziții pentru următoarea perioadă. Vara este pe terminate, dar asta nu înseamnă că nu îți poți face “provizii” fashion pentru următoarea perioadă. Reducerile finale de sezon ne-a inspirat să alegem câteva topuri pe care să le adaugi în garderoba ta pentru anul ce va urma, când gradele din termometre vor fi iar de nesuportat.

Modele de topuri la reducere

Top roz din material vaporos

Din material sintetic și vaporos, acest maiou va arăta grozav sezonul următor cu o pereche de jeanși mulați. Într-un roz fadango închis, acesta are croiala evazată și la spate este strâns în partea de sus. Decolteul este adânc și rotund pentru un efect wow.

Îl poți comanda aici

Top cu fundă de la Next

Fără mâneci și fără bretele, am ales un top alb ideal pentru următoarea perioadă caniculară sau pentru vara următoare, că tot vorbim despre reduceri finale de sezon. Are o fundă micuță albă în zona pieptului, care îi conferă un aspect romantic și jovial. De purtat cu o pereche de pantaloni.

Îl poți comanda aici

Top cu nasturi de vară

Un maiou tare simpatic care ne-a atras atenția, din categoria reducerilor finale de sezon, este unul într-un corai tare simpatic. Are bretele mai late și stil casual, iar în partea din față niște nasturi decorativi care asigură și închiderea. Decolteul este discret și pătrat, deloc strident.

Îl poți comanda aici

Top cu imprimeu buline

Dacă îți plac bulinele, am găsit un top foarte tare cu încrețituri la bretele și la terminațiile acestuia de pe marginea superioară. În partea de jos este lărguț și este într-un muștar închis, un galben șofran, confecționat din bumbac. Ne place pentru este ușor de asortat cu mai multe ținute.

Top sport cu spatele gol

Pentru firile mai sportive, am ales un maiou negru care lasă spatele gol, zona fiind decupată și cu plasă. De altfel, topul cu Dryvell (nu reține umezeala) este prevăzut cu sutien interior, lăsat la vedere - se poate purta la ședințele de fitness și aerobic. Croiala este una lejeră, având decupaj amplu pentru brațe.

Îl poți comanda aici

Top cu imprimeu floral

Cu detalii multicolore, acest maiou are model floral pe print. Este confecționat din vîscoza și crep, design-ul fiind unul care mizează pe confort - nu este strâmt. Decolteul este en-coeur, nu are mâneci și bretelele nu sunt detașabile. Are și fentă cu nasturi pentru un aspect interesant. Cu siguranță un deal bun via reduceri finale de sezon,

Îl poți comanda aici

Top simplu cu bretele înguste

În dulcele stil clasic, acest top într-un maro plăcut la vedere are model uni fără vreo adiție. Din bumbac care lasă pielea să respire, are croială regular fit și un decolteu în U. Este fără mâneci și are două bretele înguste. Se poate purta și pe dedesubtul altor haine.

Îl poți comanda aici

Foto: By Diana Indiana, Shutterstock