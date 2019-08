SMYK All for Kids dă startul pregătirilor pentru toamnă cu reduceri de până 40% la produsele pentru școală

SMYK All for Kids a pregătit o ofertă variată la produsele de școală.

comunicat de presă

Cămăși și tricouri albe, pantaloni, fuste și colanți negri sau bleumarin, acestea sunt bazele uniformei standard în România. SMYK All for kids le propune elevilor și părinților să fie creativi și să aleagă fie cămăși cu mânecă lungă sau scurtă, cu gulere rotunde sau ascuțite, fie tricouri cu guler și nasturi, fie tricouri simple sport. Fetele au la dispoziție fuste bleumarin plisate sau drepte, uni sau cu imprimeuri discrete, iar băieții pot să aleagă pantaloni clasici de costum, blugi albaștri sau belumarin, ori pantaloni de reiat. Puloverele gri și indigo, vin la fel de creative, cu imprimeuri sobre, în linii drepte ori mai jucăușe cu inimioare metalice, picouri și mărgele bleumarin. Pe rafturile magazinelor, clienții pot să găsească balerini, pantofi, tenişi, sau ghete, pe care să le asorteze cu ținutele pentru școală în funcție de vremea de afară sau de starea copiilor. La SMYK All for Kids, cei mici sunt invitați să-și aleagă și echipamentul sportiv din materiale de calitate, fără cusături care să deranjeze, dar în culori electice, în trend, pe care adolescenții le adoră.

Când alegem ținuta de școală trebuie să ne gândim, în primul rând, la confortul și libertatea de mișcare pe care o au copiii și, apoi, să împăcăm viziunea instituției și dorințele noastre estetice. (Gabi Urdă, consilier vestimentar)

Orice școlar are nevoie de un penar complet echipat și de un ghiozdan ergonomic care să nu îi pună în pericol sănătatea coloanei vertebrale. Pe lângă normele de siguranță, la SMYK All for Kids găsiți ghiozdane cu imprimeuri cu personaje din desene animate, special gândite pentru elevii din clasele mici, dar și cu echipele de fotbal favorite ale celor mai mari. Desigur nu lispesc nici modele clasice: cu buline, fluturi sau modele geometrice.

Nicoleta Tincea, kinetoterapeut la KinetoBebe răspunde la întrebarea Ce facem în cazul în care copilul are de dus mai multe materiale la școală, iar rucsacul nu mai cântărește 10% din greutatea corpului său?

Recomandarea noastră ar fi să facem împreună cu copilul ghiozdanul, să excludem toate materialele de care nu are nevoie, să cumpărăm caiete mai subțiri, un penar mai ușor, iar recipientele cu mâncare să nu fie grele sau dure. De asemenea, este foarte importantă organizarea în interiorul ghozdanului și compartimentarea. În compartimentele posterioare, adică cele apropiate de spate, vom pune cărțile și caietele mai grele, iar în compartimentele din față și în cele exterioare, obiectele cele mai ușoare, astfel încât greutatea ghiozdanului să se resimtă mai puțin și să fie distribuită în mod egal pe tot spatele acestuia. (Nicoleta Tincea, kinetoterapeut la KinetoBebe)

Noul calatog #SmykAllForKids vine cu reduceri de până la 40% la zeci de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării. Părinții și copiii sunt așteptați în magazinele SMYK All for Kids în perioada 22 august – 8 septembrie, să se bucure de ele! Catalogul se găsește în magazine, dar și online: https://smyk.com.ro/start-pregatirilor-pentru-scoala/

(Alexandra Cretan, coordonator marketing Smyk All For Kids)

Despre SMYK All for Kids:

În România, SMYK All for Kids este prezent pe piaţa din România din anul 2009 acoperind în prezent opt orașe, cu 14 magazine: București (AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center, MegaMall și Promenada Mall), Constanța - Vivo! Mall, Ploiești - AFI, Galați - Shopping City, Timișoara - Shopping City, Deva - Shopping City și Oradea - Prima Shops, Bistriţa – Retail Park B1, Satu Mare Shopping City, Sibiu Shopping City), Baia Mare – Value Centre.

SMYK All for kids este brandul polonez lider, iconic pentru copii, cu un awarness de 82% (sursa: TNS Kantar *). Rețeaua comercială a SMYK All kids operează 205 magazine proprii, dintre care 179 în Polonia, 14 în România și 12 în Ucraina.

