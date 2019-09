Tommy Hilfiger călătorește la New York împreună cu ambasadorea de brand la nivel global Zendaya pentru a celebra colecția colaborativă TommyXZendaya Toamnă 2019.

comunicat de presa

Tommy Hilfiger, anunță evenimentul de modă TOMMYNOW “See Now, Buy Now” Toamnă 2019 ce prezintă colecția TommyXZendaya, realizată de Tommy Hilfiger în colaborare cu ambasadorea de brand la nivel global, Zendaya. Spectacolul continuă celebrarea incluziunii, diversității și emancipării pe care designer-ul American și actrița le-au adus în show-ul de modă TOMMYNOW din Paris, pentru Primăvara 2019. După spectacole în Asia și Europa, TOMMYNOW se întoarce în New York pentru prima dată de la premiera platformei în același oraș în Toamna lui 2016. Evenimentul de modă Toamnă 2019 va avea loc Duminică, 8 Septembrie, ora 8:30 PM EST la Apollo Theater (ora 3:30 AM – ora României).

Legendarul Apollo Theater din Harlem a găzduit unii dintre cei mai cunoscuți artiști, inclusiv Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Patti LaBelle și The Supremes. Evenimentul va fi completat de un twist cinematic în stilul Harlem al anilor ’70, aducând simțul încrezător, estetic al actriței Zendaya și spiritul optimist către spectatorii de la fața locului, dar și virtual în întreaga lume.

,,Simțim că închidem cercul aducând evenimentul de modă TOMMYNOW “See Now, Buy Now” înapoi în New York, după un turneu mondial”, a afirmat Tommy Hilfiger. ,,Suntem mândri să punem în scenă un spectacol care este de fiecare dată unic față de ceea ce a văzut industria noastră și dialogul important pe care îl susține. Am fost încântat imediat ce am aflat sugestia făcută de Zendaya de a aduce TOMMYNOW în Harlem, întrucât continuăm să celebrăm diversitatea și incluziunea în centrul colaborării noastre și în ADN-ul brand-ului”.

După succesul primelor șase spectacole TOMMYNOW, evenimentul TOMMYNOW cu TommyXZendaya se bazează pe formatul-semnătură “See Now, Buy Now”. Premieră în cadrul spectacolului va fi colecția colaborativă TommyXZendaya Toamnă 2019, ce redefinește curentul power dressing. Piesele adaptate ale colecției sărbătoresc stilul îndrăzneț și plin de forță al actriței Zendaya, infuzat cu un twist modern, reprezentativ pentru Tommy Hilfiger. Consumatorii din peste 70 de țări vor putea achiziționa ținutele chiar din momentul în care acestea ajung pe podium, prin intermediul unui ecosistem de medii de cumpărare.

TOMMYNOW continuă să funcționeze ca un incubator pentru inovație, aducând activări unice care inspiră audiența de la eveniment și din întreaga lume. În acest sezon, Tommy Hilfiger introduce o experiență VR online de cumpărare care elimină necesitatea utilizării căștilor. Bazându-se pe tendința de creștere a experienței de cumpărături prin tehnologia VR, este pentru prima dată în industrie când o astfel de experiență VR bazată pe sistemul web este introdusă la o asemenea scară. Funcția VR este disponibilă via tommy.com desktop și mobile și oferă publicului din întreaga lume un acces fără precedent la spectacolul TOMMYNOW de la Apollo. Utilizatorii pot vizita un magazin pop-up virtual, pot naviga printre produsele de pe rafturile din culise și pot cumpăra ținutele prezentate de modele. Etichetele de cumpărături afișate pe fiecare produs redirecționează către cumpărarea produselor în propriul mediu de e-commerce. În ziua evenimentului, camere de 360o amplasate în locațiile imaginilor VR, în Apollo Theater, vor transmite fluxuri live pentru experiență. Acestea vor oferi o fereastră în timp real în lumea TOMMYNOW pe parcursul serii din diverse unghiuri inclusiv covorul roșu, culisele și primele rânduri. Experiența VR va fi lansată pe 8 septembrie la 8:30 pm EST / 9 septembrie la 2:30 a.m. CEST.

Ca parte a angajamentului lui Tommy Hilfiger de a crea experiențe de vânzare cu amănuntul interesante pentru a atrage și a ajunge la următoarea generație de consumatori, un autobuz dedicat experienței TommyXZendaya va fi situat în fața Apollo Theater în ziua spectacolului. Colecția colaborativă pentru Toamna 2019 va fi disponibilă pentru achiziționare exclusiv începând cu data debutului său la nivel global în aceeași seară, în timp ce activări atractive vor aduce invitații în lumea TommyXZendaya. În săptămâna următoare, autobuzul va ajunge într-un punct central din New York pentru ca publicul să poată descoperi și achiziționa ținutele de podium. Design-ul autobuzului celebrează inspirația colecției de sezon, interiorul și exteriorul acestuia prezentând tonuri calde de roșu burgund, logo-ul monograma ,,TZH” și printuri inspirate de modelul pielii de șarpe.

Tommy Hilfiger are o istorie îndelungată în susținerea eforturilor filantropice care încurajează comunitățile sănătoase și îi susțin pe tineri în drumul lor spre succes. În acest sezon, Tommy Hilfiger este unul dintre sponsorii corporate oficiali ai Apollo, precum și al unui centru de pregătire pentru artiști din Harlem, Mama Foundation for the Arts al lui Vy Higginsen. Suma strânsă din vânzarea tricourilor TommyXApolloXZendaya, realizate exclusiv pentru acest eveniment și vândute la spectacolul TOMMYNOW, va fi donată către Apollo. Același produs va fi disponibil spre cumpărare și în autobuzul experiențial TommyXZendaya, fondurile adunate fiind direcționate către Mama Foundation. Talente muzicale, membri ai Mama Foundation, vor urca pe scenă la evenimentul de modă. Nichelle Gainer, istoric de cultură și autor al Vintage Black Glamour, va prezenta conținutul tunelului captivant din cadrul Apollo care va conduce invitații TOMMYNOW prin perioadele muzicale emblematice ale Harlemului.

#TOMMYNOW va putea fi urmărit pe conturile de Instagram, Twitter și Facebook ale brand-ului.

Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger și @TommyHilfiger.

Colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 va fi disponibilă în magazinele selecționate din România începând cu data de 7 octombrie.

Fondată în 1998, SARKK S.A. este distribuitorul oficial Tommy Hilfiger în România, Grecia, Bulgaria, Cipru, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt distribuite în cadrul unei rețele compuse din magazine Tommy Hilfiger, magazine shop-in-shop, outlet-uri și o rețea extinsă de magazine multibrand.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.