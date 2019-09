8 trenciuri de damă în modele inspirate de toamnă

Trenciurile de damă se remarcă prin design simplu, cu modele feminine colorate în tonuri de sezon. Sunt practice, călduroase și aspectuoase.

Pentru că în sezonul rece ai nevoie de o jachetă care să te protejeze de ploi, vânt și frig, cea mai bună idee ni se pare un trenci. Damele au opțiuni cât mai variate, care să se potrivească oricărui stil - sport, rebel, romantic, casual, elegant. Noi am ales câteva modele care ne-au atras atenția și poti vedea mai jos opțiunile de trenciuri de firmă pentru damă, la prețuri accesibile.

Trenci din piele întoarsă

Un trenci scurt din piele întoarsă cu note elegante, care se vede foarte bine cu o pereche de blugi. Într-un bleu natural deschis, acesta este model uni și are stil casual. Confecționat din material sintetic, este lejer - croiala se descrie prin guler cu revere și o curea prevăzută în talie, plus mâneci lungi ca să îți țină de cald.

Îl poți vedea aici

Trenci damă cu o curea

Trenci cu note masculine, acesta este de la Koton și are epolenți. Într-un maro kaki, este până la genunchi și are în partea din față buzunare late închise cu clapă. Stilul office îi conferă un look deosebit, astfel că are în talie și o curea care se poate folosi doar ca decor sau completare în ținută, la care contribuie pentru efect și patru nasturi negri.

Îl poți vedea aici

Trenci 2 în 1 cu mâneci detașabile

Cu imprimeu uni, într-un negru care impune finețe, acest trenci are mâneci cu benzi detașabile cu catarame, astfel că se poate transforma într-o jachetă cu mai multă libertate. Are și buzunare care sunt oblice, un cordon îngust în talie. Se compune, concret, dintr-o haină scurtă și o vestă ce se pot purta împreună sau separat.

Îl poți vedea aici

Trenci în culoare aprinsă

Că îl alegi în roșu intens sau în albastru marin, acest trenci de damă face parte din colecția Tommy Hliffiger. Modelul confecționat brak are închiderea cu nasturi și gulerul ridicat, iar pe umeri este prevăzut cu epoleți. Are și căptușeală, iar fitul este palton, izolarea tranzițională,

Îl poți vedea aici

Din portofoliul Tally Wejil, acest trenci este ca un sacou. Din material ornamentat în dungi verticale și multicolore, are fasonul drept și nu se încheie, nu are nici glugă. În talie are o curea și este destul de subțirel, așa că se recomandă purtarea în zilele când toamna este mai prietenoasă.

Îl poți vedea aici

Trenci casual pentru femei

Într-o culoare autumnală, acest trenci în muștar galben este ideal când afară plouă, pentru că este confecționat din material impermeabil foarte ușor. Este stil versatil, are mânecă lungă și buzunare, o glugă ce nu se poate detașa și căptușeala pe interior. Este scurt și închiderea este cu fermoar, evidențiat cu margini negre.

Îl poți vedea aici

Trenci cu croială cambrată

Un trenci ca un mantou, un model elegant cambrat din material gros și căptușit pe interior cu vatelină călduroasă. Este din brocart într-un vișiniu plăcut, combinat cu negru, cu un design cu print floral. Gulerul este asimetric, ușor rotunjit și stilizat iar buzunarele sunt funcționale - se încheie cu nasturi, are un look feminin.

Îl poți vedea aici

Trenci cu imprimeu floral

Lista de recomandări cu trenciuri de damă ar trebuie neapărat să includă și un model cu imprimeu floral. Noi am ales în combinații de alb-negru-maron casual de toamna. Poate reprezenta o ținută călduroasă - croială lejeră, mâneci evazate, guler maxi din fas, detali cu broderii florale la exterior. Închiderea se face cu capse ascunse discret.

Îl poți vedea aici

foto: By garetsworkshop, Shutterstock