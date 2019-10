ABOUT YOU s-a lansat în România 

Magazinul online de fashion cu cea mai rapidă creștere din Europa își continuă extinderea pe piața europeană

comunicat de presa

Cel mai important magazin online de fashion din Europa, ABOUT YOU, își continuă extinderea de succes lansând platforma aboutyou.ro. România este a zecea piață în care ABOUT YOU este prezent, după Germania, Austria, Elveția, Olanda, Belgia, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Magazinul de fashion a fost lansat oficial printr-o campanie creativă de marketing și un spectaculos eveniment de lansare în București la care au participat peste 300 de influenceri din mediul online, celebrități și jurnaliști. La petrecerea exclusivistă au luat parte și câțiva dintre cei mai buni artiști locali, iar atmosfera a fost întreținută de INNA, Spike, DJ Dox și DJ AlbWHo. Printre invitați s-au numărat și cele mai influente personalități din România, cum ar fi Antonia, Sore, Adela Popescu, Alina Eremia, Lidia Buble și alții.

ABOUT YOU este cea mai importantă destinație de shopping online din Europa, unde vizitatorii pot descoperi cele mai recente trenduri în materie de modă, se pot inspira și pot cumpăra ceea ce li se potrivește stilului lor. Magazinul online de fashion digitalizează experiența de shopping tradițional. ABOUT YOU poate fi accesat de pe orice dispozitiv: desktop, tabletă și mobil, prin aplicația dedicată, premiată la nivel internațional. În România, ABOUT YOU oferă o gamă variată de peste 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri – multe dintre acestea fiind pentru prima dată disponibile pe piața locală. Mai mult, cumpărăturile pe platforma ABOUT YOU nu sunt doar plăcute, ci și complet lipsite de riscuri. Transportul este gratuit, iar plata poate fi efectuată prin mai multe metode, precum: Paypal, card de credit sau numerar la livrare. În plus, clienții pot returna gratuit produsele în termen de 100 de zile, astfel încât aceștia să le poată încerca și returna fără alte costuri suplimentare.

Produsele de pe ABOUT YOU vor putea fi achiziționate în primele săptămâni după lansare cu un discount de 30%, detaliile despre promoție, precum și codul de discount fiind disponibile pe https://www.aboutyou.ro/.

Evenimentul spectaculos de lansare din București a marcat ‘big bang’-ul campaniei de marketing al ABOUT YOU. Peste 300 de vedete din mediul online, celebrități, experți din cadrul industriei și jurnaliști au celebrat „aterizarea” la noua destinație de shopping din România, în conformitate cu tema evenimentului futurist. ABOUT YOU a identificat, în celebra cântăreață INNA, imaginea perfectă pentru lansarea campaniei în România. După etapa de teaser menită să stârnească curiozitatea în mediul online, etapa de lansare dezvăluie identitatea ABOUT YOU prin campanii de tip out-of-home, spoturi TV și radio, conținut digital, dar și prin marele eveniment de lansare. Cea de-a treia etapă marchează finalul campaniei inovatoare și se caracterizează prin conținut divers și campanii de reduceri oferite în exclusivitate în următoarele săptămâni, cu scopul creșterii notorietății brandului.

„Piața din România oferă un potențial uriaș pentru noi. Preconizăm o creștere foarte rapidă aici, scopul nostru fiind de a deveni lider de piață în rândul magazinelor online de fashion, într-o perioadă scurtă de timp. De asemenea, ne dorim foarte mult să atragem clienții din România cu platforma noastră extraordinară, gama foarte variată de produse, transportul gratuit și posibilitatea de a returna produsele gratuit”, declară Tarek Müller, co-fondator și co-CEO al ABOUT YOU.

ABOUT YOU este o companie europeană de fashion și tehnologie cu sediul în Hamburg, Germania și a fost creată în anul 2014 de trei tineri antreprenori în domeniul digital Sebastian Betz (28), Tarek Müller (30) și Hannes Wiese (38). În doar cinci ani, compania a devenit cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din Europa, cu venituri anuale de 461 de milioane de euro (2018/19). În doar câteva luni de la lansare, ABOUT YOU devenise deja lider de piață în Cehia și Slovacia.

ABOUT YOU este unul dintre start-up-urile cu cea mai rapidă creștere în domeniul comerțului electronic din Europa și printre puținii unicorni ai Europei cu o valoare de peste 1 miliard de dolari.

Despre ABOUT YOU

ABOUT YOU a transformat căruciorul de cumpărături tradițional în format digital și creează o experiență de shopping personalizată pe smartphone. Magazinul online de fashion se adaptează la stilul individual al fiecărui client, afișând doar produse și sugestii de îmbrăcăminte relevante. La ABOUT YOU, clientul se află în centrul atenției. Astfel, ABOUT YOU îi ajută pe clienți să se exprime prin modă. Pe lângă inspirația versatilă pe aboutyou.ro și în aplicația ABOUT YOU, femeile și bărbații între 18 și 49 de ani vor găsi o gamă de peste 250,000 de articole de la aproximativ 1.200 de branduri.

Cu peste 15 milioane de utilizatori activi în fiecare lună, ABOUT YOU este una dintre cele mai mari platforme de fashion și lifestyle din Europa. Compania de fashion și tehnologie a generat o cifră de afaceri de 461 de milioane de euro în 2018/19, ceea ce corespunde cu un volum al operațiunilor anuale de peste 2,3 miliarde de euro. Fiind evaluată la peste un miliard de dolari americani, ABOUT YOU este primul unicorn din Hamburg.

ABOUT YOU GmbH a fost înființată în 2014 ca subsidiară a Otto Group și face acum parte din portofoliul grupului. Echipa de management include antreprenorii și experții în domeniul digital Tarek Müller (30, Marketing & brands) și Sebastian Betz (28, Tech & Product), precum și fostul strateg din cadrul Roland Berger Hannes Wiese (38, Operations & Finance).