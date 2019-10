Back to the Office with ECCO! Pentru ca trebuie sa impresionati!

Stim, concediul a ajuns la final si deja revenim la birou, dar cu gand la urmatoarele vacante. Poate intr-o cafenea din Porto sau o ceainarie uitata din Chicago. Totusi, un fashion aficionado stie ca unul dintre elementele esentiale ale unei femei care doreste sa impresioneze in prima zi inapoi la birou este, intotdeauna, ECCO SARTORELLE 25 TAILORED, o gama dedicata celor ce vor un twist premium.

comunicat de presa

Stil, eleganta si confort! Trei elemente esentiale care stau la baza garderobei unui cuplu modern, gata mereu sa impresioneze indiferent de sezon sau evenimentul la care participa. Si pentru un touch de glam, orice fashion icon stie ca fiecare toamna incepe cu ECCO.

ECCO SARTORELLE 25 – pentru un shoe lover adevarat

Stim, concediul a ajuns la final si deja revenim la birou, dar cu gand la urmatoarele vacante. Poate intr-o cafenea din Porto sau o ceainarie uitata din Chicago. Totusi, un fashion aficionado stie ca unul dintre elementele esentiale ale unei femei care doreste sa impresioneze in prima zi inapoi la birou este, intotdeauna, ECCO SARTORELLE 25 TAILORED, o gama dedicata celor ce vor un twist premium.

Folosind tehnologii unice si inovatoarea, ECCO SARTORELLE 25 TAILORED, se inspira din mostenirea masculina a siluetelor iconice precum Derbies si Brogues, in care confortul este tratat la nivel de arta. ☺ Lasa-te cucerita de frumusetea pielii ECCO cu detalii distinctive, flexibila si usoara ce se potriveste cu orice ocazie, fie ea formala, fie casual.

Dar cum ramane cu stilul si confortul? Simplu, ECCO SARTORELLE 25 TAILORED se combina cu tehnologia unica ECCO FLUIDFORM ™ Direct Comfort, ce asigura un echilibru ideal si modern in orice moment.

#Goodtoknow - Stim, trebuie sa impresionezi si pe Instagram, nu doar la birou, tocmai de aceea ECCO SARTORELLE 25 poate fi asociat cu piese puternice, structurate, cum ar fi blazere, pantalonii decupati si camasi sau rochii casual. And the best part? They make you look like a star! ☺

ECCO VITRUS ™ - Un upgrade modern pentru siluetele clasice

What about him? ☺ Pentru clipele in care chiar iti doresti sa arati ca o vedeta, ECCO VITRUS ™ este raspunsul oricarui #fashionicon. Cu o combinatie de traditii clasice british si inovatii daneze moderne, gama ofera barbatului exigent, mereu atent la detalii, o abordare contemporana si premium pe care nu o poate ignora vara aceasta.

Ce inseamna Vitrus? O combinatie de eleganta si tehnologii futuriste, gama permite unei generatii moderne de barbati sa se bucure de siluete iconice, formale, care pot fi purtate toata ziua. Niciun compromis!

Gama de incaltaminte Vitrus de la ECCO beneficiaza de tehnologiacare ofera un sprijin anatomic real si asigura, de asemenea, o legatura integrala, flexibila si usoara intre partea superioara si talpa pantofului.

De ce ECCO VITRUS ™ cu FLUIDFORM ™? Pentru ca:

• Se potrivesc in mod natural cu piciorul tau.

• Ofera o amortizare optimizata.

• Au un design anatomic facut special pentru un plus de confort.

• Suspensie suspendata pentru o durabilitate sporita.

#Goodtoknow – ECCO VITRUS ™ se potrivesc cu un stil casual, elegant, de seara, dar si cu o camasa cool si o jacheta care vor aduce un aer de eleganta weekend-urilor in care ai planuri de party cu prietenii.

Let’s dress to impress together! ☺

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.