De pe catwalk pe strada: cele mai dorite piese de iarna din colectia GUESS

Brandul iconic de imbracaminte si accesorii GUESS a dezvaluit ieri noua colectie de iarna 2019-2020 cu ocazia deschiderii celui de-al 10-lea magazin din Romania, in Promenada Mall.

comunicat de presa

Jurnalisti, vedete si influencers au avut ocazia de a descoperi si proba propunerile GUESS pentru un sezon rece mai sexy ca niciodata.

Piesele-cheie cuceresc prin siluetele senzuale marca Marciano, dar si prin selectia de articole casual, create pentru o garderoba de weekend cu aer retro si rebel.

La intersectia dintre seductie si eleganta atemporala se afla vedetele catwalk-ului: rochiile de cocktail, salopetele si costumele cambrate pe care le vei stiliza cu jachete din blana ecologica, geci de piele si paiete.

Piesele sport must have pentru un outfit reusit si in afara salii de fitness includ topuri din neopren, hoodies si sneakers cu design spectaculos. Toate elementele sport au fost create pentru a fi mixate unor piese extravagante ce cuceresc moda strazii si creaza acel efect memorabil impreuna cu animal print, catifea sau piele.

Denimul reinterpreteaza stilul college al anilor ’90 prin modele lejere de jeans cu talie inalta ce flateaza silueta si castiga prin versatilitate primul loc in garderoba de iarna. Poarta-i cu o geaca din acelasi material, ghete de inspiratie rock sau tocuri ametitoare si topuri scurte. Pentru o aparitie sexy, mizeaza pe un model de jeans mulat si cizme peste genunchi.

Descopera Intreaga colectie GUESS in magazinele din tara si online, pe www.unicbrands.ro