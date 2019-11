ABOUT YOU, rezultate impresionante în prima lună de la lansarea pe piața din România

Platforma de fashion ABOUT YOU a marcat lansarea magazinului online aboutyou.ro prin intermediul unui eveniment spectaculos organizat în București, pe 1 octombrie 2019, la care au participat peste 300 de vedete, celebrități, experți din cadrul industriei și jurnaliști.

comunicat de presa

La doar o lună de la lansarea pe piața din România, ABOUT YOU a făcut bilanțul rezultatelor: peste 200.000 de tranzacții și 75% creștere a notorietății de brand. În viitor, compania plănuiește să își mărească portofoliul de servicii, gama de produse disponibile în magazinul online, dar și numărul colaborărilor cu vedete din România.

Platforma de fashion ABOUT YOU a marcat lansarea magazinului online aboutyou.ro prin intermediul unui eveniment spectaculos organizat în București, pe 1 octombrie 2019, la care au participat peste 300 de vedete, celebrități, experți din cadrul industriei și jurnaliști. Gama variată de peste 600 branduri internaționale, livrarea și returul (valabil pentru 100 de zile de la primirea comenzii) gratuite, precum și experiența digitalizată de fashion pe aplicația de smartphone sunt caracteristicile cele mai apreciate de clienții din România.

În primele patru săptămâni de la lansare, ABOUT YOU a înregistrat peste 200.000 de tranzacții, depășind estimările companiei. Potrivit unui studiu intern, ABOUT YOU a fost lider de piață în ceea ce privește veniturile realizate în luna octombrie în industria de fashion. Mai mult decât atât, majoritatea consumatorilor au fost satisfăcuți de calitatea produselor și serviciilor oferite, deoarece au realizat mai multe comenzi în prima lună de la lansare. Feedback-ul primit de companie a fost unul pozitiv, 98% dintre clienți răspunzând că ar recomanda ABOUT YOU familiei și prietenilor. De altfel, brandul este încrezător că va continua să își crească veniturile și, prin urmare, își va menține poziția de lider în industria de fashion în România.

”Suntem foarte fericiți că strategia noastră de marketing a avut un asemenea succes. Vedem un mare potențial în România, motiv pentru care vom continua să adaptăm magazinul la preferințele locale, să extindem gama de produse, să oferim prețuri mai mici, să creștem și mai mult nivelul serviciilor și să continuăm să inovăm pe această piață”, declară Tarek Müller, co-fondator și co-CEO al ABOUT YOU.

Campania de marketing de lansare a brandului în România, realizată în trei etape, a adus brandului o creștere a notorietății de 75%, astfel că, la doar o lună de la lansare, ABOUT YOU este unul dintre cele mai cunoscute branduri de fashion din România.

Pentru viitor, brandul de e-commerce se va axa pe o strategie inovativă de marketing, care va reduce dependența de canalele de marketing tradiționale și se va orienta către comunicarea cu consumatorul prin experiențe de brand interactive. Pentru a atinge acest obiectiv, compania are în plan să organizeze evenimente și campanii de social media inovative. Consumatorii români se pot aștepta la colaborări interesante și colecții exclusive de fashion cu vedete, influenceri sau branduri locale precum și multe evenimente fascinante în zona de fashion și lifestyle.