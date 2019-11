Fashion Days Black Friday 2019: îmbracă-te pentru călătorii

Campania de reduceri de Black Friday 2019 la Fashion Days a început pe 13 noiembrie, iar retailerul are 1,5 milioane de produse în ofertă.

Dacă ai așteptat Black Friday 2019 la Fashion Days care să faci schimbări în garderobă, am strâns pentru tine câteva produse pe care le poți purta în urmtoarele tale călătorii.

Reduceri de Black Friday 2019 pe Fashion Days

Este negru, așa că ține la tăvăleală pe drum, din bumbac, are o croială lejeră și unde mai pui că nu-i lipsesc buzunarele. Poți cumpăra hanoracul de la Fashion Days de Black Friday 2019 ca să te îmbraci confortabil pentru călătoriile viitoare.

Sunt albastri, au model uni și au o compoziție de 94% bumbac. Îi poți purta atât pe drum, cât și dacă ai o deplasare cu jobul și trebuie să mergi la o întâlnire: cu un sacou și un tricou sau o cămașă ești ready to go fără prea multe bătăi de cap. Îi găsești în oferta de Black Friday 2019 la Fashion Days.

Ghete din piele decorate cu nituri Tenexy

Nu e chiar de geacă de iarnă la noi, dar poate vei călători într-un oraș ceva mai friguros. Pregătește-te din timp pentru următoarea călătorie din iarna asta și ia-ți la reducere de Black Friday la Fashion Days o haină potrivită. Unde mai pui că are și glugă, așa că dacă dai de viscol ești gata să-l înfrunți.

Completează ținuta de călătorie și cu niște ghete dn piele. Le poți purta chiar și la o întâlnire de business așa că nu mai sta pe gânduri și comandă-le la ofertă la Fashion Days Black Friday 2019.

Foto: By All kind of people, Shutterstock