Fuste de piele: 6 propuneri pentru un look fermecător

Fusta de piele este una dintre cele interesante alegeri când vine vorba despre un look cu stil, pentru că faci impresie cu efort mic. Este hot și potrivită la diverse ocazii - feminină, romantică, rebelă, profesională, sexy - găsești una care să se potrivească personalității tale.

Fustele de piele nu sunt pe lista de priorități fashion ale femeilor, iar o posibilă explicație ar fi faptul că, se crede, dintr-un motiv sau altul, că acestea sunt cam pretențioase când vine vorba despre a crea o îmbrăcăminte. Însă sunt la fel de versatile ca și ținutele din materiale mai cunoscute. Plus că varietatea de culori, stiluri, lungime, design și modele în care sunt disponibile fustele din piele ar trebui să fie date suficiente pentru a te gândi să ai cel puțin un astfel de item în garderoba proprie. Mai jos ai niște idei pe care să le iei în considerare.

Modele de fuste de piele pe care sa le ai in garderoba

Fustă mini galbenă din piele ecologică

De la brandul Only, această fustă ecologică este pe un ocru aprins, în stil casual&office. Pentru că este și elegantă, dar și modernă. Are croiala dreaptă, talia medie și lungime mini, dispunând și de două buzunare frontale pe linie oblică. Nu este greu de asortat cu diverse ce ai prin garderobă, pentru că nuanța este foarte “prietenoasă” cu diverse idei de ținute.

Fustă din piele cu pliuri

United Colors of Benetton vine cu o propunere simpatică de fuste de piele. Am găsit una într-un coniac stins și în pliuri mici pentru un look a la 70’s. Într-un maro scorțișoară foarte versatil, această fustă are și o bandă elastică în talie și croială în A pentru a asigura o ținută elegantă și chic.

Fustă din piele întoarsă cu fermoar frontal

De la Mango am ales o fustă din piele întoarsă, una cu buzunar frontal. Este pe un bleumarin închis și cu model uni, croiala fiind creion. Talia medie combinată cu lungimea mini, împreună cu buzunarele frontale rezultă într-o piesă vestimentară tare faină.

Fustă din piele animal print

Cu aspect oversize, această fustă de la Vila este cu fit evazat, ceea ce înseamnă că este foarte lejeră și ușoară. Confecționată din imitație de piele, are croiala și fasonul în cloș, fixarea făcându-se cu fermoar translucid. Are și o curea atașată și pattern texturat pentru o apariție glamour.

Fustă din piele strânsă pe corp

Mulată, această fustă din piele este în stil creion și pe negru, lucru care îi conferă o înfățișare clasică, dar nu și efemeră. Cu crăpătură laterală și combinată cu piele ecologică, aceasta este conică, cu talie înaltă, dublată pe interior și de lungime medie. Place, place mult de tot deși poate părea prea formală.

Fustă roșie din piele

Această fustă extrem de seducătoare de la Pepe Jeans este cu model de croială dreaptă. Nu are niciun pattern care să atragă atenția, scopul fiind casual. Culoarea, însă, de un roșu aprins și puternic, invită la combinații sexy de ținute. Depinde cât de inspirată ești și ce libertate în creativitate ai.

foto: By Kseniia Perminova, Shutterstock