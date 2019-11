Trei weekend-uri de super reduceri la ParkLake Shopping Center

comunicat de presa

Luna noiembrie aduce la ParkLake Shopping Center, super reduceri de Black Friday, distracție, proiecții de filme documentare, expoziții, ateliere și jocuri educative! Bucureștenii de toate vârstele sunt așteptați să descopere ofertele speciale, dar și activitățile din cadrul Green Tech Film Festival și spectacolele din centrul comercial organizate special pentru ei.

La ParkLake Shopping Center, de Black Friday, reducerile nu au scăpare! Timp de trei weekend-uri – 15-17, 22-24 și 29-30 noiembrie – clienții vor fi întâmpinați cu discount-uri de până la 70% la o gamă variată de produse în magazinele preferate. Articole vestimentare, încălțăminte, accesorii, cărți, produse de îngrijire corporală și multe altele fac parte din campanie, urmând să fie disponibile pentru cumpărători la prețuri de nerefuzat.

În plus, luna noiembrie aduce și o săptămână dedicată unui stil de viață sustenabil, grijii față de mediu și, desigur, tehnologiilor verzi, în cadrul celei de-a treria ediții Green Tech Film Festival – festival parțial găzduit de centrul comercial ParkLake Shopping Center. În perioada 11 – 17 noiembrie, adulți și copii deopotrivă sunt așteptați să afle informații interesante și utile despre subiecte eco, prin intermediul expozițiilor, atelierelor, jocurilor tematice și dezbaterilor organizate zilnic în zona main square, dar și a proiecțiilor de filme din zona Cinema City. Vor rula documentare cunoscute și premiate, ca ,,Blue Heart”, ,,The Rise of Vertical Farming”, ,,In-vitro meat”, sau ,,Artifishal”. În plus, vor fi prezentate și / sau dezbătute subiecte ca dezvoltarea strategică sustenabilă, tranziția tehnologiei, siguranța pe internet, reciclarea și robotica. Accesul la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuit și se face în baza unei rezervări la contact@greentechfilmfestival.ro.

Mai multe detalii despre ofertele și evenimentele ParkLake, dar și programul complet pot fi găsite pe www.parklake.ro și pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.

Despre ParkLake Shopping Center

ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care îmbină într-un mod armonios natura și shoppingul. Designul modern combină elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natură − Familie și oferă oportunități excelente de petrecere a timpului liber în cadrul spațiilor de relaxare, de joacă, precum și locuri în care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrând.

Proiectat după cele mai înalte standarde internaționale, înconjurat de natură și situat în apropierea Parcului Titan, ParkLake oferă cea mai bună selecție de branduri disponibile pe piață și servicii de înaltă calitate într-un mediu eco-friendly și o atmosferă încântătoare.

Mai multe informații despre ParkLake Shopping Center găsiți la: www.parklake.ro.