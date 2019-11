Laurent Darel, fiul lui Gerard Darel în Băneasa Shopping City

O nouă experiență #XCLUSIVE BY BĂNEASA SHOPPING CITY. Laurent Darel, fiul lui Gerard Darel, a venit să se întâlnească cu vedetele și fanii brand-ului în Băneasa Shopping City!

comunicat de presa

Conceptul deja consacrat Băneasa Shopping City celebrează universul exclusivităților din lumea shopping-ului și completează natural binecunoscutul tagline „All in the Name of Fashion”, devenit deja sinonim cu Băneasa Shopping City. Cu peste 50 de branduri disponibile în exclusivitate și peste 350 de magazine, centrul comercial este locul în care au loc cele mai importante premiere din lumea modei și ale shopping-ului. Aici ajung pentru prima dată toate produsele care ulterior devin obiectul dorinței a mii de oameni, lansările de branduri în exclusivitate, colecțiile capsulă, produsele în ediție limitată sau experiențele unice de shopping ce se întâmplă în premieră la Băneasa Shopping City.

Joi, 14 noiembrie, evenimentele Băneasa Xclusive au continuat cu lansarea noii colecții de toamnă/iarnă 2019 Gerard Darel, disponibilă exclusiv în Băneasa Shopping City! Cei peste 50 de invitați s-au bucurat de cadrul exclusivist și de prezența lui Laurent Gerbi Darel, proprietarul brandului și fiul lui Gerard Darel. Printre cei care au venit să admire noua colecție și să se bucure de prezența acestuia se numără vedete precum Irina Rimes, Andreea Raicu, Andreea Berecleanu, Maurice Munteanu, Geanina Ilieș sau Raluka.

Gerard Darel, brand-ul dedicat calității, propune o colecție de iarnă care mixează subtil aerul contemporan cu linii clasice, veșnic chic si modern. Cunoscut în special pentru accesoriile din piele și pentru înclinația către materiale extraordinare, designerii oferă articole din piele moale, piele de șarpe, catifea sofisticată sau tricotaje viu colorate. Printre produsele iconice ale brand-ului se numără colierul Jackie Kennedy, puloverul Marilyn Monroe și jeanșii Anna.

Piesele de rezistentă ale colecțiilor o constituie rochiile, în special cele din mătase, și articolele din piele. Rochiile de zi sau de seară, de birou sau de cocktail, cu imprimeuri florale sau neutre, sunt adaptate trendurilor urmărind confortul mișcării și strălucirea celor care o poartă. Articolele din piele, pantalonii leggings sau boyfriend, fustele, trench-urile sau jachetele biker sunt foarte căutate, fiind sold out doar în câteva zile de la realimentarea stocului.

Despre Băneasa Shopping City și Băneasa Xclusive

Băneasa Xclusive este conceptul Băneasa Shopping City care își propune să aducă împreună toate exclusivitățile oferite de Băneasa Shopping City reunind - lansări de branduri în exclusivitate, colecții capsulă în premieră, produse în ediție limitată și experiențe unice de shopping.

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piața românească de fashion și entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigente dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internațional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial include și o zonă impresionantă de divertisment, MaxFun, MaxBet și Grand Entertainment, ce cuprinde: Grand Cinema & More, singurul cinematograf din România echipat cu tehnologia revoluționară Dolby Atmos în sala Grand Ultra, care oferă cinefililor săi cele mai înalte standarde video şi audio. Aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

Despre Gerard Darel

Brand-ul Gerard Darel a fost înființat în anul 1971 de catre Gerard & Daniele Darel. Astăzi, compania este condusă de către fiul acestora, Laurent Darel, continuând sa fie o afacere 100% deținută de familie.

Gerard Darel este un brand al contrastelor – este “un lux accesibil”, iar vânzările sunt împărțite 50:50 între piața din Franța și piețele de export. Primul magazin Gerard Darel a fost deschis în 1987 la Saint Germain, iar în acest moment există 1500 puncte de vanzare de-a lungul a 40 de țări.

Colecțiile Gerard Darel vizează publicul cu vârsta cuprinsă între 25-50 de ani, format din femei moderne, elegante, accentuându-le independența, puterea, caracterul și stilul personal. Sursele de inspirație ale brand-ului au fost personalitati precum: Stephanie Seymour, Brooke Shields, Christy Turlington, Nastassja Kinski, Charlotte Gainsbourg, toate aceste “icon-uri” ale modei reușind să relateze istoria articolelor din colecții și să le integreze în peisajul și viața obișnuită. Muza Gerard Darel, atât în ceea ce privește stilul, căt și poziționarea, a reprezentat-o întotdeauna Jacqueline Kennedy.