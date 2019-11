Tinute de firma sub 100 de lei: haine de sezon de la Fashion Days

Fashion Days te invita sa alegi piesele vestimentare de firma preferate sub 100 de lei!

Hainele de firma au, prin definitie, costuri de achizitie ridicate, pentru ca, pana la urma, este vorba despre un brand pe care il fidelizezi. Din fericire, reducerile pot fi ocazii perfecte pentru a face cumparaturi sau cadouri cool fara sa umbli prea mult in buget. Fashion Days desfasoara in prezent ceva campanii cu promotii, asa ca s-ar putea sa gasesti pe platforma de fashion&shopping cateva produse care sa te convinga. Cu atat mai bine, cu cat costa sub 100 de lei si sunt nu doar calitative cat au si un design modern. Poti sa iti faci o idee privind propunerile platformei analizand cele selectate de noi.

Pulover cu model torsade de la Mango

Un pulover foarte simpatic, care a intrat acum in lista de reduceri de pe Fashion Days. De la Mango, aceasta tinuta este pe galben mustar si uni, remarcandu-se cu modelul torsade. Din tricot, are croiala regular fit, un guler scurt si are un usor aspect oversize si neglijent, gratie manecilor cazute.

Fusta mini verde din piele ecologica

Aceasta fusta de la Only este pe un verde mat usor de asortat cu diverse tinute pe care le-ai gandit chiar si pentru acest anotimp mai rece. Confectionata din piele ecologica are croiala dreapta si talia medie. Se preteaza atat ca piesa office cat si ca un outfit casual.

Sacou cu print floral

Tot sub 100 de lei am gasit la Fashion Days un chimono vaporos cu aspect texturat si imprimeu floral. De la JdY este ceva mai largut, are un fundal albastru cu print royal si verde cu o croiala lejera si decolteu cu decupaj in V. Manecile sunt medii si sacoul dispune de cordon pentru ajustare la purtare, ca sa il porti asa cum vrei tu.

Camasa cu buline de la Mango

Continuam seria de haine de firma care sunt sub 100 de lei la Fashion Days si am gasit o camasa pe un galben aprins si cu buline mici negre. Cu o funda bass la baza gatului, aceasta are croiala regular fit, decolteu discret si manecile evazate in raglan. Inchiderea se face cu nasturi.

Rochie denim cu nasturi

De la Fashion Days ne-a mai atras atentia pentru ca este nu doar ieftina, ci si faina tare ca look, o rochie de blugi. Mini, sexy si tinereasca, acesta rochie moderna are model uni, stil casual si este pe bleu cu croiala dreapta si guler ascutit. Nu are maneci si inchiderea se face cu nasturi metalici.

Hanorac cu imprimeu grafic

Un model sport de hanorac de dama, pe gri si cu logo vizibil. De la Big Star, aceasta tinuta este sub 100 de lei si se preteaza atat la o fusta, cat si la o pereche de jeansi. Este confectionat din bumbac, are maneci lungi si buzunare largi tip kangaroo cu gluga si snururi decorative mari la vedere. Cool si rebel!

Blugi slim-fit pentru dama

De la United Colors of Benetton poti opta pentru o pereche de blugi care sunt disponibili cu putin sub 50 de lei! Pe bleu stins, acestia subtiaza corpul si imbraca frumos picioarele. Talia este medie, are cinci buzunare si ca detalii are niste cusaturi contrastante.

foto: By LightField Studios, Shutterstock