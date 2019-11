Seria de evenimente #XCLUSIVE BY BĂNEASA SHOPPING CITY continuă cu lansarea colecției Topshop IDOL, disponibilă exclusiv în Băneasa Shopping City!

comunicat de presa

Conceptul deja consacrat Băneasa Shopping City celebrează universul exclusivităților din lumea shopping-ului și completează natural binecunoscutul tagline „All in the Name of Fashion”, devenit deja sinonim cu Băneasa Shopping City. Cu peste 50 de branduri disponibile în exclusivitate și peste 350 de magazine, centrul comercial este locul în care au loc cele mai importante premiere din lumea modei și ale shopping-ului. Aici ajung pentru prima dată toate produsele care ulterior devin obiectul dorinței a mii de oameni, lansările de branduri în exclusivitate, colecțiile capsulă, produsele în ediție limitată sau experiențele unice de shopping ce se întâmplă în premieră la Băneasa Shopping City.

Marți, 19 noiembrie, seria de evenimente Băneasa Xclusive a continuat cu lansarea colecției IDOL Topshop toamnă/iarnă 2019, în cel mai nou magazin Topshop Topman din lume, deschis recent în Băneasa Shopping City! Cei peste 60 de invitați s-au bucurat de noul magazin și de noua colecție capsulă într-un cadru exclusivist.

IDOL este o colecție premium oferită de Topshop, creată de Directorul de Design Topshop, Anthony Cuthbertson. În toamna anului 2019 s-a lansat a patra colecție IDOL, prima lansare fiind dezvăluită în octombrie 2018. Patru colecții sezoniere se lansează pe tot parcursul anului, Topshop IDOL întorcându-se acum cu o nouă colecție capsulă definită de nuanțe și texturi bogate pe satin, piele, catifea sau jacquard. Amprentele florale vintage primesc un twist tomnatic, iar siluetele elegante din anii '40 sunt alăturate cu piese dure, androgine, cu intenția de a oferi o tranziție completă de la look-ul de zi la cel de noapte.

Despre Băneasa Shopping City și Băneasa Xclusive

Băneasa Xclusive este conceptul Băneasa Shopping City care își propune să aducă împreună toate exclusivitățile oferite de Băneasa Shopping City reunind - lansări de branduri în exclusivitate, colecții capsulă în premieră, produse în ediție limitată și experiențe unice de shopping.

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piața românească de fashion și entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigente dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internațional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial include și o zonă impresionantă de divertisment, MaxFun, MaxBet și Grand Entertainment, ce cuprinde: Grand Cinema & More, singurul cinematograf din România echipat cu tehnologia revoluționară Dolby Atmos în sala Grand Ultra, care oferă cinefililor săi cele mai înalte standarde video şi audio. Aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

Despre Topshop și Topman

Topshop este un retailer dinamic, care conectează oamenii cu tot ce înseamnă avangarda în materie de fashion, stil și cultură. Peste 300 de noi modele must have, din colecțiile mainline și cele de accesorii, sunt lansate săptămânal; de asemenea, brandul propune o colecție denim extrem de versatilă, colecție care vinde global o pereche la fiecare 10 secunde.

Recunoscuți ca fiind partenerii designului original și campioni în susținerea noilor talente, lista personalităților de seamă care au făcut parte din campaniile Topshop conține nume precum Cara Delevingne, Karlie Kloss, Jourdan Dunn, precum și Gigi și Bella Hadid. Colecții capsulă Topshop în colaborare cu designeri de renume au căpătat deja recunoaștere mondială, în special colaborările cu iconicul super model Kate Moss, mult apreciații designeri britanici JW Anderson, Christopher Kane și Joanathan Saunders, și recenta colaborare cu premiatul designer Michael Halpern. Inovația permanentă, parteneriatele tehnologice exclusive cu Oculus Rift și platformele sociale – precum Twitter, Facebook și Pinterest – asigură recunoașterea retailer-ului ca fiind un lider digital și mereu în linia întâi a viitorului.

Topshop oferă gratuit serviciul premium de Personal Shopping și Styling doar într-o selecție de magazine din cele 604, parteneri digitali și francize prezente în peste 35 de țări. Magazinul principal al brandului, din Oxford Street, Londra are peste 1000 de metri pătrați și primește în jur de 400,000 de vizitatori săptămânal. Topshop.com atrage în medie 4.5 milioane de vizitatori săptămânali, fie că sunt pe mobil, tabletă sau desktop și livrează în peste 100 de țări folosind o platformă tranzacțională dedicată în 9 dintre ele. Topshop.com oferă consumatorilor, fanilor și celor care urmăresc brandul o experiență de shopping interactivă și greu de egalat.

Brandul britanic Topman a reușit să pună moda masculină pe harta internațională a fashion-ului și a devenit o autoritate în domeniul stilului. De la modelele iconice la liniile clasice, Topman și-a câștigat renumele printr-o abordare dinamică și irezistibilă, o dorință de a produce modă masculină cu adevărat aspirațională. Topman a lansat colecții capsulă exclusive, în colaborare cu Charlie Casely-Hayford, James Long, Astrid Andersen, Agi & Sam, Nasir Mazhar și Sibling pentru a menționa doar o parte, alături de ambasadori de brand renumiți, precum Nick Jonas, Douglas Booth și James Bay.

Împingând trendurile înainte și schimbând felul în care bărbații privesc shopping-ul, Topman oferă gratuit serviciul de personal shopping în magazine selecționate. Amprenta globală a Topman include peste 160 de magazine în UK, și un total de 420 la nivel global, în 34 de țări. Topman.com lansează peste 250 de produse săptămânal și asigură livrare către 100 de țări.

Despre Voici La Mode Group

Înființat în 1960, în Cipru, Grupul Voici La Mode a fost partener în franciza pentru Marks and Spencer Cipru pentru mai bine de 60 de ani. În 2017 a intrat pe piața din România prin preluarea M&S. Astăzi, deține 35 de magazine în Cipru și România, incluzând Topshop Topman, Marks & Spencer, Celio, Dorothy Perkins, Wallis, Evans și Cafe La Mode. Grupul cipriot a adus mărcile britanice Topshop Topman în România ca francizor oficial în luna martie a acestui an și a prezentat un nou concept de design de magazin la deschiderea din București Mall.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: https://voicilamode.com/