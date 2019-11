Nu ai cum să dai greș cu un astfel de obiect vestimentar atunci când ai de făcut un cadou de Crăciun unei persoane dragi.

Când eram copil, începeam să mă bucur de Crăciun din noiembrie. Nu pentru că erau magazinele pline de sclipiciuri, globulețe și brazi de plastic. Nici pomeneală! În anii de tranziție, pe astea le vedeam mai degrabă în Home Alone decât pe străzi. La mine Crăciunul venea la început de noiembrie, atunci când ajungea la noi mamaia bătrână de la țară. Hait, am venit!, anunța de fiecare dată când intra în casă cu papornița plină de comori strânse vara de prin grădină și puse la păstrat în borcane. Toamna târziu, când începeau dealurile între care avea gospodăria să se îmbrace în brumă, venea la noi în București și mai pleca atunci când se zvânta pământul.

Mamaia bătrână a rămas văduvă de tânără, cu doi copii pe cap și unul dat de suflet, peste gard, cumnatei cu care, în mod suprinzător, s-a dușmănit toată viață. Dar erau vremuri grele și o gură în plus de hrănit pe foametea de după al Doilea Război Mondial a cântărit greu. Poate de asta nu a fost niciodată blânduță și zâmbitoare, ca toate mamaile din povești. A mea era dârză, aprigă, harnică și nu știa cum să stea locului. La modul cel mai propriu, nici când stătea în fața televizorului nu ședea potolită. Mâinile ei împleteau tot timpul ceva: ba botoșei, ba veste, ba căciulițe pentru armata de strănepoți pe care o găzduia în fiecare vară. Mie mi-a croșetat întotdeauna un pulover. Acum că mă uit în urmă, era un fel de Molly Weasley pe la 1, 5 m, vreo 45 de kile cu paporniță cu tot și care vorbea cu ”tălică” în loc să îți spună tu.

Mă făceam că nu bag de seamă ce învârte pe degete, dar știam amândouă că de Crăciun, o să găsesc sub brad un pulover pentru care căuta lână și mohair prin toate târgurile din Leordeni și Topoloveni de peste an. Mare bucurie ce-a fost pe capul ei când a găsit într-un an ață portocalie pe care a croșetat-o cu un verde prăzuliu. Îmbrăcată cu rezultatul final, arătam ca un dovlecel care n-a mâncat tot din farfurie. Lung și lălâi (ca să îmi vină și la anul), îmi ieșeau picioarele de sub el ca două scobitori și din el îmi răsărea capul cu păr pămătuf, veșnic ciufulit și cozile strâmbe, ca două urechi de cățel pus pe drăcii.

În alt an mi-a croșetat un pulover roșu-roșu, care avea în mijloc o dungă verde și pe ea erau punctate niște steluțe. A fost ultimul pulover pe care mi l-a făcut. Și nici măcar nu l-a mai făcut lung sau lălâi ca să îmi vină și la anul. Știam că nu o să mai găsesc vreodată sub brad un alt pulover portocaliu cu verde, roșu cu verde sau galben muștar cu un pic de greu și am plâns cu ciudă când am încercat, la primul Crăciun fără ea, să îmbrac puloverul roșu. Mi-era mic și altul nu mai aveam. L-am păstrat ani de zile printre hainele de care familia mea este legată afectiv: rochia de mireasă a mamei, botoșeii de la botez, rochia de la turtă și puloverul roșu tricotat.

Târziu, mult mai târziu, am redescoperit bucuria puloverului de Crăciun în colecția de la Marks & Spencer. Unii oameni au în grup the crazy cat lady, cucoana cu pisicile. Eu sunt the sweater lady. Inevitabil, în fiecare an îmi cumpăr câte un astfel de obiect vestimentar cu o cromatică mai cuminte decât cea a copilăriei, mai potrivită vârstei actuale și obiectiv vorbind, mai frumoasă. Plus că m-a scăpat și de bătaia de cap pentru cele trei Secret Santa diferite la care particip în fiecare an.

Mă transform în Oprah și împart tuturor bucuria de Crăciun sub forma unui pulover gros, ușor de purtat și frumușel foc de la Marks & Spencer: you get a sweater and you get a sweater and everybody gets a sweater!

Dar puloverul meu roșu rămâne cel mai frumos din lume!