O vacanță binemeritată și foarte stylish

După un an plin de provocări și neașteptate întorsături de situație, este normal să aștepți cu nerăbdare vacanța de sărbători.

Fie că pleci din oraș sau din țară pentru un schimb de décor atent plănuit în ultimele luni, fie că alegi să te lași surprinsă de planurile familiei și ale prietenilor, este un MUST să găsesști cele mai confortabile și stylish ținute.

Nu avem ocazia de multe ori pe an să renunțăm la costumul elegant sau la pantofii cu toc. Oricât de mult am iubi aceste articole vestimentare și oricât de mult ne-ar plăcea cum arătăm și cum ne simțim când le purtăm, merităm să ne facem cadou din când în când o pereche de jeans ultra confortabilă sau o bluză cool cu motive pline de culoare.

Este ceea ce ne propune și colecția TOMMY JEANS pentru sezonul toamnă-iarnă. Fiind inspirată de ciocnirea conștientă între funcționalitate și patrimoniu, celebrând clasicul denim cu un twist ireverențios, colecția are darul să ne aducă zâmbetul pe buze, doar când o vedem. Unde mai pui că re-imaginează stiluri atemporale cu țesături mai durabile, inclusiv fuste și jeans din bumbac 100% reciclat, jachete tip carpenter din denim în diferite nuanțe de negru realizate din țesături și decorațiuni neutilizate? În alte cuvinte, nu e doar cool, ci și sustenabilă.

Provocarea e simplă: asortează un pulover simplu cu o salopetă din denim și lasă-ți spiritul rebel să se exprime. Vacanța înseamnă în primul rând răsfăț, relaxare și haine în care te simți bine!

În plus, peticele, nasturii și întăriturile insuflă fiecărei piese din colecție unicitate. Catifeaua cord adaugă o nuanță rebelă jachetelor tip trucker, puffers, și celebrează pantalonii și salopetele inspirate de stilul vintage într-o paletă bogată de tonuri coloristice. Steagul emblematic TOMMY JEANS este celebrat în întreaga colecție, în timp ce imprimeurile cu stele și dungi adaugă un look tineresc stilurilor consacrate.

O colecție ce rezonează cu fanii modelelor premium unice din denim și care îți va transforma vacanța binemeritată într-o serie de experiențe relexante, dar și foarte stylish.

*Colecția TOMMY Jeans Toamnă-Iarnă 2019 este disponibilă în România, în magazinele TOMMY JEANS.