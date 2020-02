Lenjerie modelatoare: 5 body pentru o siluetă cu forme subțiate

Lenjeria modelatoare este un must de avut în garderoba ta! Iată câteva modele de body care îmbracă frumos silueta și care să te arate atrăgător - mici trucuri de beauty!

Lenjeriile modelatoare sunt disponibile în diverse modele, culori și stiluri, ca să se potrivească fiecăreia dintre doritoare. Pe lângă faptul că subțiază silueta, acestea netezesc curbele siluetelor și se pot dovedi un atu în scoaterea formelor în evidență. Un ajutor în garderoba ta, un body modelator va netezi zonele cu probleme și va fi un secret ca să se poată purta încrezătoare oricare ținută.

Lenjerie modelatoare in diverse modele si culori

Body de lux cu efect modelator

Cu o croială seducătoare, acest body este extrem de elegant și rafinat. Fin și delicat, se poate purta cu încredere pe sub o rochie sau o ținută office. La bază are un material ce conturează plăcut silueta (soft control). Ca detalii se remarcă bretelele detașabile și ajustabile, cupele intărite cu balene sub cupe și cu plasă decorativă, iar zona înghinală are protecție din bumbac. Elementele pentru părțile din față includ căptușeală cu plasă elastică și pe cea din spate fără cusături.

Îl poți comanda aici

Body cu efect modelator mai lung pe picior

SImplu și de efect, acest body are de asemenea efect modelator. Modelul Glossy este mai lung pe picior și este prevăzut cu Mid Control, ceea ce înseamnă că are grad mediu de modelare în zona taliei și a abdomenului. Bretelele sunt detașabile și înguste, decolteul adânc cu spațiu pentru sutien, iar pe picior este mai lung, până la jumătatea coapsei. În zona pieptului are un pandativ decorativ, părțile laterale au dantelă cu motive florale, iar partea de pe picior are dungi subțiri pentru un efect cool.

Îl poți vedea aici

Body modelator cu croială tanga

Pe alb, roz sau bej, acest body Glam modelează zona abdomenului și subțiază silueta pentru un look mai încrezător. Cu efect de slăbire, acest produs arată corpul modelat și mai atrăgător. Dispune de bretele reglabile la spate, are decolteu adânc ce nu se suprapune peste sutien. Este deosebit pentru că în zona înghinală este prevăzut cu croială tanga pentru discreție sub haine.

Body modelator fără cusături

Îl alegi pe cel care ți se potrivește - pe alb sau pe negru - un body modelator fără cusături, ca să rămână ascuns discret sub haine. Prevăzut cu decupaj practic pentru susținere, acesta are un grad mediu de modelare (talie, solduri, fese), fiind prevăzut din material plăcut și neted, absorbabil, care lasă pielea să respire. Este confecționat printr-o tehnologie revoluționară, care îl face invizibil pe sub haine, mai exact tivuri lipite.

Îl poți comanda aici

Body modelator cu cusături

Body-ul acesta te va ajuta să maschezi micii colăcei din zona taliei și a abdomenului cu minim de efort. Din material moden care netezește conturul corpului și asigură încredere, acesta are cusături plate sau tivite și tivuri lipite. Se închide la spate prin trei agățători ce se prind în trei poziții. Materialul este plăcut și asigură respirabilitate.

Îl poți comanda aici.

Foto: By Maksim Vostrikov, Shutterstock