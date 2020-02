ECCO - Simte-te confortabil in culori!

Pentru cei care stiu ce vor, pentru cei care nu rateaza niciun moment sa impresioneze, pentru cei care intotdeauna aleg stilul potrivit, ECCO lanseaza o noua gama a colectiei athleisure - ECCO ST.1 LITE – o colectie fresh si indrazneata.

comunicat de presa

Noua colectie ECCO ST.1 LITE se adreseaza tinerilor care cauta sneakersi cool, exceptional de confortabili, care sa ofere o nota de unicitate stilului lor vestimentar.

Talpa dintr-o singura componenta ii confera colectiei ECCO ST.1 Lite o silueta unica si o estetica aspirationala, ceea ce face ca alegerea acestui model sa fie una potrivita. Atat ECCO ST.1, cat si ECCO ST.1 LITE, se bazeaza pe reputatia ECCO cand vine vorba de calitate si confort.

Combinatii de culori indraznete

Confortul este de departe unul din plusurile colectiilor ECCO ST.1 si ECCO ST.1 LITE, insa noile culori se vor potrivi cu o varietate de tinute, indiferent de stilul adoptat, oferindu-ti o pata de culoare care nu va trece neobservata.

ECCO ST.1 este o fuziune impecabila intre stilul sport si cel casual, oferind o selectie de modele in ton cu moda unde s-au folosit tehnologii de ultima generatie. Poti alege dintr-o gama variata de combinatii de piele premium, nubuck sau Yak, in culori indraznete. In aceasta colectie vei descoperi si culorile clasice, specifice sezonului.

La fel ca ECCO ST.1, modelele din colectia ECCO ST.1 LITE prezinta aceleasi tehnologii inovatoare, remarcandu-se o imbunatatire a tehnologiei SHOCK-THRU, care iti va oferi o absorbtie avansata a socului in timpul mersului, dar si o atenuare.

Confortul specific incaltamintei ECCO va fi resimtit pe parcursul intregii zile si la aceasta gama, ECCO ST.1, ce dispune de tehnologia ECCO FLUIDFORM ™ Direct Comfort care:

Asigura un echilibru fin intre amortizare si recul;

Ofera o potrivire naturala;

Garanteaza durabilitatea acestui produs.

Confort si durabilitate

Pielea de inalta calitate, foarte moale, contribuie la un plus de confort si creste durabilitatea acestor sneakersi. Unele modele din colectia ECCO ST.1 au o captuseala din piele ECCO premium, pentru o senzatie moale, in timp ce altele au o captuseala din material textil, ce asigura un climat confortabil in interiorul pantofilor si permite piciorului sa respire.

Descopera intreaga colectie pe www.ecco-shoes.ro.

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.