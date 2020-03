25 Rochii de primăvară care te vor face să te simți feminină, sexy și încrezătoare

Lasă-te inspirată de ideile noastre și asortează aceste rochii de primăvară cu o stare de bine, veselie și mult optimism.

Sezonul de primăvară-vara bate la ușa, prin urmare este momentul ideal pentru o porție de shopping online. Va propunem o plimbare atentă printre rafturile virtuale de rochii de primăvară. Noi am selectat cele mai interesante modele pentru acest sezon!

Rochii casual de primavara

Întâmpină primăvara cu cele mai frumoase rochii casual. Ca să nu mai pierzi timp prețios căutând modelele potrivite pentru tine, am făcut noi o selecție specială de ținute pentru acest anotimp. Lasă-te inspirată de ideile noastre și asortează aceste rochițe cu o stare de bine și multă veselie. Iată recomandările noastre:

1. Rochie casual cu buline

Nu ai cum sa spui "Nu" acestei rochii speciale. Poate fi purtata atat in timpul zilei, intr-o tinuta casual, cat si la un eveniment sofisticat, cu stiletto si un plic elegant.

O poti comanda aici.

2. Rochie casual Tommy Jeans

Pentru primavara alege culori vii, puternice, care transmit energie. Aceasta rochie casual face parte din noua colectie Tommy Jeans si se potriveste de minune cu sneakers sau conversi.

O poti comanda aici.

3. Rochie casual cu buzunare

Ramanem la rosu pentru ca avem o propunere minunata - o rochie superba cu maneci lungi si buzunare.

O poti comanda aici.

4. Rochie casual din denim

Lasam putin materialele fluide si trecem la denim. Asorteaza aceasta rochie casual din denim cu maneca lunga cu dresuri cu buline sau un alt imprimeu si cizme pana la genunchi. In cazul in care vrei un look mai relaxat, pantofii sport sunt cea mai buna varianta.

O poti comanda aici.

5. Rochie casual pastel

Sa vorbim putin si despre pasteluri, preferatele noastre. Aceasta rochie baby doll midi din voal este perfecta daca iti doresti un look casual si, in acelasi timp, elegant.

O poti comanda aici.

Rochițe de primăvară

Primăvara este sezonul ideal pentru rochițe, datorită multiplelor opțiuni de accesorizare. Le poți purta cu cizme, ghete sau cu balerini în zilele mai călduroase, le poți suprapune o jachetă de piele ecologică sau un sacou și le poți da un aer chic cu o pălărie de lână!

1. Rochiță de primăvară tip cămașă cu volan la terminație Shan

Aceasta rochiță maxi este ideala pentru zilele schimbatoare de primavara. Modelul casual cu model floral poate fi purtat cu cizme înalte și pălărie din lână. Poți fi sigură că ținută va atrage toate privirile!

O poți comanda aici.

2. Rochiță de primăvară tip camasă cu imprimeu Alexis

Un model elegant, din vâscoză, cu croiala dreapta, prevăzut cu cordon pentru ajustare. Această rochiță este potrivită pentru o zi la birou, o întâlnire profesională și chiar o cină neașteptată cu cele mai bune prietene!

O poti comanda aici.

3. Rochiță de primăvară tip camasă cu animal print Masai

O rochita midi din vascoza vaporoasa, cu croiala evazata, prevazuta cu snur pentru ajustare. Poate fi purtata la aproape orice ocazie datorita modelului îndrăzneț si imprimeului extrem de șic.

O poti comanda aici.

4. Rochiță de primăvară tip cu maneci lungi si model floral Lavanda

Rochiță mini din vâscoză, cu decolteu rotund și croiaza evazată. Modelul floral de lavandă te trimite cu gândul o escapadă romantică în Provence, într-o zi însorită de primava târzie în vreme ce mânecile lungi o fac ideală pentru vremea capricioasă a primăverii.

O poti comanda aici.

5. Rochiță de primăvară Lady in red Calvin Klein Jeans

Această rochiță super sexy de primăvară va încinge spiritele oriunde vei pași. Tricotul mulat urmărește linia corpului pentru un efect senzațional. Poate fi purtată cu tocuri, cu pantofi sport sau chiar și cu balerini, în funcție de stiul care ți se potrivește cel mai bine!

O poti comanda aici.

Rochii de primavara 2020

1. Rochie pentru primăvara 2020 Medicine

O rochie splendida, potrivita pentru orice ocazie, care poate deveni o piesă de rezistență din dressing-ul tău. Modelul in clos este confectionat din tesatura ornamentala.

O poti comanda aici.

2. Rochie pentru primăvara 2020 by Marciano Guess

Tesatura splendida a acestei rochii este reteta sigura pentru orice eveniment unde vrei sa impresionezi. Este eleganta, sofisticata si complimenteaza orice silueta. Aceasta rochie va fi una din piesele de rezistenta din garderoba ta.

O poti comanda aici.

3. Rochie pentru primăvara 2020 by Answear

Un model evergreen care te va salva din multe ocazii în care stai în față sifonierului și nu știi cu ce să te îmbraci. Această rochie din stofă este chic, potrivită pentru o femeie delicată și întotdeauna pregătită pentru orice situație.

4. Rochie pentru primăvara 2020 by Desigual

Caracteristic pentru piesele semnate Desigual, această rochie este o explozie de bună dispoziti. Culorile vesele aplicate pe fundal negru dau simultan elegantă și veselie acestei piese vestimentare care ar putea deveni rapid una din preferatele tale în sezonul primăvară-vara 2020.

O poti comanda aici.

5. Rochie pentru primăvara 2020 by Pepe Jeans

Croiala vaporoasă o recomandă în aparență pentru un sezon mai cald, însă în realitate această rochie este perfectă pentru sezonul de primăvară datorită captuselii și a mânecilor lungi. În plus, croiala supradimensionată și imprimeul original o vor transformă rapid în una dintre rochiile tale preferate!

O poti comanda aici.

Rochii de primavara cu flori elegante

Rochiile cu flori elegante pot fi o opțiune minunată pentru numeroase evenimente importante din viața ta. Acestea pot fi purtate atât în cazul evenimentelor cu cocktail dress code sau ca rochii de seară, în funcție de lungimea rochiei și de materialul din care este croită. De regulă, botezurile și balurile bobocilor impun ținute de cocktail, în timp ce pentru nunțile ballroom-uri și palate sau balul absolvenților, eticheta impune o ținută de seară.

1. Rochie Artista

Această rochie îți poate garanta o apariție de neuitat la un eveniment elegant. Ținuta este făcută dintr-un material ușor de purtat și curățat care primește o notă nobilă prin aspectul său satinat. De asemenea, croiala în croș, cu poale ample o face potrivită pentru orice tip de siluetă. Decolteul îndrăzneț îți va pune bustul în evidență, iar talia este marcată de un cordon simplu.

O poti comanda aici.

2. Rochie ¾ cu imprimeu floral

O astfel de rochie va atrage toate privirile celor din jur nu doar datorită croiului senzual, ci și datorită contrastului cromatic. Spatele rochiei este plin, dar în față are un decolteu îndrăzneț și bretele groase de susținere care evidențiază partea de sus a corpului. Rochia este croită din poliester și elastan și se închide cu fermoar la spate.

O poti comanda aici.

3. Rochie Melinda cu imprimeu floral portocaliu

Dacă ești în căutarea unei rochii inedite, cu siguranță această este varianta potrivită pentru tine! Rochia Melinda are mâneci bufante cu manșete late care se închid pe interior cu fermoar ascuns. De asemenea, în față este decorată cu nasturi decorativi. Are un croi în cloș si este captusita, iar închiderea rochiei se face în partea din spate cu fermoar ascuns.

O poti comanda aici.

4. Rochie Amaya neagră

Aflată la limita dintre elegant și jucăuș, această ținută are, în același timp, un aer misterios. Rochia Amaya neagră cu flori și suprapunere din voal imprimat este potrivită pentru un eveniment special. Se încheie cu ajutorul unui fermoar într-o parte.

O poti comanda aici.

5. Rochie midi cu flori

Următoarea propunere silistică este o rochie midi cu un bogat model floral la poale. Aceasta are o croială care evidențiază talia siluetelor clepsidră și o formează vizual pentru siluetele androgine, măr și pară. Partea de sus are un delicat decolteu bardot, iar rochia se închide la spate cu fermoar.

O poti comanda aici.

Rochii de primăvară ieftine

Cine spune că moda nu este accesibilă tuturor și că nu putem fi în pas cu ultimele tendințe chiar dacă dispunem de un buget modest? Marile magazine vin cu diverse propuneri de rochițe de primăvară ieftine sau aflate la reduceri astfel încât noi să ne reînnoim garderoba. Ți-am pregătit câteva modele de astfel de rochii de primăvară ieftine, sub 70 de Ron, pentru ca tu să îți găsești una pe gustul tău.

1. Rochie de primăvară ieftină și modernă, sub 70 de Ron

Această rochiță este nu doar extrem de confortabilă și comodă, dar și foarte chic și sexy. Este perfectă pentru primăvară căci are mâneci lungi, iar talia poate fi subtil evidențiată dacă o accesorizati cu o curea. Decolteul în V subliniază frumos linia gâtului, iar buzunarele aplicate pe piept îi conferă un aer casual urban. Poate fi purtată atât cu o pereche de cizme sau botine (puteți opta pentru cele stil cowboy pentru un look country), dar la fel de bine și cu o pereche de încălțăminte sport.

O poti comanda aici.

2. Rochie de primăvară midi, într-un minunat roz pudrat

Superbă această rochiță midi și ne duce cu gândul la vacanțe pe meleaguri însorite, pline de culoare și povești cu pomi în floare! Nu doar culoarea de roz pudrat, dar și croiala sunt în ton cu lumina dulce a primăverii/ verii. O puteți purta atât primăvară, cât și vara, și o găsiți la un preț rezonabil de 65 de ron.

O poti comanda aici.

3. Rochie de primăvară din tricot sub 50 de Ron

Simplitatea este deseori cel mai bun accesoriu al unei ținute, iar modelul de rochie de mai jos o demonstrează din plin. Această rochie din tricot, crăpată pe un picior, este recomandată nu doar de prețul său accesibil, dar și de faptul că este versatilă. Fiindcă se mulează pe corp și are o lungimi midi care depășește nivelul genunchiului, are tendința de a alungi silueta și de a o subția. Purtați o jachetă scurtă pe deasupra sau un palton de primăvară și veți obține o ținută de zi specială.

O poti comanda aici.

4. Rochiță de primăvară ieftină de la Mango

Această rochiță Veldu de la Mango cu un pattern texturat are un decolteu în V și o croiala tip A, ideală pentru acele zile când vrei ceva lejer, simplu, confortabil. De asemenea, dacă vrei să mizezi pe o rochie care nu scoate în evidență burtica sau colăceii, aceasta ar putea fi alegerea perfectă pentru tine. În plus, combinația alb-negru nu doar că este atemporală, dar pune în evidență și mai multe tonuri de piele.

O poti comanda aici.

5. Rochie de primăvară cu buzunare

Când ai chef de o o ținută sport, dar cu un touch modern, poți scoate din dressing această rochiță cu imprimeu grafic. Dispune de buzunare pe lateral și îți poți înfunda mâinile cu încredere în confortul lor. Pe partea din spate are un mini decupaj care se închide cu nasturi. Ca lungime, este la granițe dintre mini și midi așa că îți pune în evidență picioarele într-un mod frumos.

O poti comanda aici.

foto: By Boiko Olha, Shutterstock