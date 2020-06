De multe ori hainele scumpe nu reprezintă neapărat eleganță și bun gust. Din punctul meu de vedere, o rochie ieftină accesorizată corect te va face să strălucești!

În perioadele în care trebuie să ne reînnoim garderoba optăm de cele mai multe ori spre obiecte vestimentare scumpe, însă ar trebui să luăm în calcul și variantele mai puțin costisitoare. De curând am descoperit câteva rochii drăguțe de vară care au un preț mai mult decât accesibil și care nu arată absolut deloc ieftin. Cu atât mai mult, atitudinea, carisma și personalitatea unei femei conturează un look fabulos mai mult decât ar face-o o haină de brand. Câteva dintre aceste rochii le-am purtat de curând, iar persoanele din jur mi-au complimentat ținutele chiar dacă acestea nu valorau foarte mulți bani.

5 rochii ieftine care te vor face să arăți fabulos!

Rochie scurtă de vară Gianna

Cu un design modern și un imprimeu dinamic, rochia Gianina îți va asigura o ținută care va atrage toate privirile. Rochia are croiul lejer, cu decolteu in V accesorizat cu un șnur împletit. Aceasta are un preț mai mult decât accesibil, iar purtată cu o pereche de sandale cu toc îți va oferi un look fresh și tineresc.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie Gia Navy

Această rochie este potrivită atât pentru evenimente speciale pe timpul serii, purtată cu o pereche de pantofi cu toc și accesorii argintii sau aurii. Dacă dorești să porți această rochie pe timpul zilei, o pereche de balerini este perfectă pentru a completa ținuta. Poți adopta un look lejer atunci când alegi să iei masa în oraș sau când prietenele tale te invită la o petrecere.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de seară elegantă cu cordon în talie

Această rochie de seară elegantă, în nuanțe de kaki și alb are mânecile scurte, ușor lăsate pe umeri. Rochia are lungimea midi, crăpătura în partea din față, în talie un cordon elegant ce pune în evidență și oferă eleganță. Modelul este deosebit și te ajută să fii în centrul atenției, poartă cu încredere această ținută și vei arăta minunat.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie elegantă White Change

Această rochie este perfectă pentru zilele în care dorești să porți un look elegant, carismatic și plin de rafinament. Rochia este tinerească, are un model floral în partea de jos, iar în partea de sus este de un alb imaculat care oferă o doză de prospețime. Închiderea se face cu ajutorul unui fermoar care este poziționat în partea din spate a rochiei, are mânecile lungi și un decolteu în V. Această rochie scurtă te va face să te simți fabulos, iar prețul ei este foarte avantajos!

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie albă fără mâneci Summer Short

Această rochie fără mâneci este ideală pentru zilele în care soarele strălucește puternic pe cer, iar aerul parcă dorește să te încălzească. Este potrivită pentru o ieșire pe timpul zilei, dar și pentru o petrecere pe plajă sau la piscină.

Rochia poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină HighKey/Shutterstock