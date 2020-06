Bucuria simplitatii

Creata in tabacariile proprii, pielea folosita la crearea pantofilor ECCO SIMPIL este atat de fina, incat o simti mangaindu-ti picioarele. Pentru confort aditional, pantofii sunt captusiti cu piele.

Less is more…

Eleganti prin simplitatea lor scandinava, noii pantofi din gama ECCO SIMPIL pot fi asortati cu usurinta la un spectru mare de stiluri si ocazii. Sunt foarte feminini si ofera o estetica extrem de versatila.

Sneakes-ii care se ”asorteaza cu orice”

Pantofii ECCO SIMPIL au un design care nu se demodeaza vreodata, o silueta ingusta si o talpa subtire, care pune accent pe feminitate si minimalism. Acest model se va asorta cu usurinta, atat stilului casual cat si celui formal. Vei descoperi niste sneakers atat de versatili ce pot fi purtati cu blugi si un pulover din casmir sau din matase, sau la fel de usor pot fi combinati cu o fusta si un tricou, sau o rochie, in functie de ocazie.

Pentru femeia activa, modern

Corespunzand cu trendul global de ”downtime dressing”, pantofii din gama ECCO SIMPIL se vor potrivi perfect femeilor care cauta elementele esentiale dintr-o garderoba minimalista si elemente clasice, feminine, dar care nu mai vor sa compromita calitatea. Daca esti in cautarea unei perechi de pantofi pe care sa ii poti purta in vacanta, atunci cand faci cumparaturi, cand te deplasezi la munca si cand te plimbi prin parc, pantofii ECCO SIMPIL sunt alegerea potrivita pentru tine.

Viziteaza ECCO-SHOES.RO sau unul dintre magazinele ECCO si alege intre versiunea clasica ECCO SIMPIL sau gama casual cu tenta urbana. In timp ce versiunea eleganta si exclusivista de ECCO SIMPIL este creata din piele bogata, lucioasa pentru un look clasic, de lux, cu detalii metalice, versiunea casual a sneakers-ilor este fabricata dintr-o piele ECCO BYFOLD exceptional de fina, care ofera un look nonconformist, relaxat.

Doua dintre inovatiile folosite – o tehnologie ECCO FLUIDFORM™ Comfort Direct si un calapod anatomic – ofera pantofilor ECCO SIMPIL confortul incaltamintei ultra-moderne. FLUIDFORM™ ofera un echilibru rafinat intre amortizare si recul si creeaza o legatura integrala si de durata, fara compromisurile lipirii conventionale.

Incearca si tu pantofii ECCO SIMPIL si vei simti confortul absolut!

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 99 de tari, la peste 2.250 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963 si are peste 21.300 de angajati in intreaga lume.