Cand vine vorba de garderoba trebuie sa arati COOL, indiferent de sezon. E un ”must have” pentru tine deoarece este semnatura ta, asa ca te pregatesti din timp.

comunicat de presa

Alegi cele mai potrivite tinute pentru toamna, dar ce faci cu incaltamintea? Ai nevoie de o pereche care sa se potriveasca cu mood-ul tau si cu orice stil alegi, nu? De aceea, ECCO vine in intampinarea ta cu o colectie noua din categoria athleisure - ECCO ST. 1.

„Avand in vedere consumatorul mai tanar, mai sportiv si mai modern, am dorit sa le oferim mai multe optiuni in ceea ce priveste adaugarea unui touch personal la tinuta lor. Prin urmare, am adaugat noi modele, culori si preturi diferite in functie de model, pentru a tine pasul cu cererea din ce in ce mai mare a consumatorilor de pantofi sport. Astfel, prin aceasta gama le oferim un mix intre confort si tehnologia de ultima generatie ST de la ECCO.” Thomas Maymann, ECCO Category Management

Cu aceasta noua gama de pantofi, ECCO ST.1 si ECCO ST.1 LITE, veti experimenta un confort durabil si futurist, care va adauga o nota personala stilului vostru.

Categoria athleisure continua sa creasca pe toate pietele, si tocmai de aceea, ST.1 este o colectie importanta pentru ECCO, care se bazeaza pe reputatia brandului danez cand vine vorba de calitate, oferind un pantof athleisure care este un mix optim intre stilul incaltamintei casual si confortul incaltamintei sport.

Colectia ST.1 ii va atrage pe cei care se simt in largul lor cu propriul stil si care cauta confort de lunga durata si o incaltaminte care sa le permita sa se exprime.

Tehnologia de absorbtie a socurilor din timpul mersului, SHOCK-THRU, care se regaseste exclusiv la incaltamintea ECCO, adauga un plus de valoare acestei colectii. Un alt plus al colectiei il reprezinta pielea de ultima generatie realizata in tabacariile proprii ale ECCO.

Introdus in colectia de primavara-vara 2020, ECCO ST.1 LITE se va regasi si in colectia pentru toamna-iarna 2020, in culori specifice sezonului, precum Sage green si Chocolate brown.

Cu talpa dintr-o singura componenta, acest model are o silueta si o estetica aspirationala, ceea ce il face alegerea cea mai buna, care va adauga culoare stilului tau.

Pentru cei care prefera atat stilul formal cat si cel casual, colectia ECCO ST.1 ii ajuta sa gaseasca asortarea potrivita. Extrem de versatili datorita paletei de culori disponibila, acestia pot fi usor combinati cu orice tinuta, indiferent daca este casual-sport sau mai serioasa.

Ambele modele- ECCO ST.1 cat si ECCO ST.1 LITE sunt concepute folosind tehnologia ECCO FLUIDFORM ™ Direct Comfort, care:

Asigura un echilibru fin intre amortizare si recul;

Ofera o potrivire naturala;

Garanteaza durabilitatea acestui produs.

GET COMFORTABLE IN COLOURS si descopera intreaga gama pe site-ul nostru: www.ecco-shoes.ro!

