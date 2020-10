Cizme de toamnă ușor de integrat în orice ținută

Poartă cizme de toamna pentru un look de invidiat!

Fiecare femeie are în garderobă mai multe tipuri de încălțăminte de toamnă, însă preferatele mele sunt cizmele. Acestea sunt ușor de purtat în diferite ținute, oferă un aer de rafinament și aduc în actualitate orice haină care nu mai este atât de „la modă”. De curând am început să caut în magazine încălțări potrivite pentru sezonul rece și am descoperit câteva care m-au surprins plăcut. Iată 5 perechi de cizme care îți vor oferi o doză de rafinament!

5 perechi de cizme care îți vor oferi o doză de rafinament toamna aceasta

Cizme de toamnă Thania înalte

Sezonul rece aduce cu el necesitatea achiziției unei perechi de cizme cu talpă joasă, lungi. Cizmele Thania răspund provocării vremii capricioase fiind confecționate din piele naturală întoarsă, un design simplu cu lungime reglabilă. Se pot purta și peste genunchi, ceea ce dezvăluie catarama finuță, sau sub genunchi, pliul materialul dând un plus de efect ca și crestătura de la spate. Se închid cu fermoar scurt pe latarală interioară.

Cizme negre cu cataramă în lateral și disign petrecut

Vrei să faci față cu brio sezonului răcoros? Poartă această pereche de cizme pe toată durata zilei, deoarece sunt comode și practice. Cizmele sunt negre, cu talpă joasă, design inedit, petrecut, închizându-se cu catarame în lateral. Aceste cizme îți pot oferi o doză de eleganță de care are nevoie orice ținută și te vor face să te simți extrem de rafinată.

Cizme Natalia cu imprimeu de șarpe

Alege cizmele Natalia cu imprimeu de șarpe pentru o ținută de excepție în orice context! Cizmele accentuează frumusețea picioarelor, datorită materialului de calitate, moale ce are un design în valuri. Tocul gros îți va oferi susținerea pe parcursul întregii zile. Aceste cizme te vor face să ieși din zona de confort și cu siguranță vor atrage privirilor tuturor persoanelor din jur. Pot fi purtate atât la ținute compuse din rochii, cât și la blugi. Sunt potrivite pentru orice eveniment dacă sunt accesorizate așa cum trebuie!

Cizme Cora negre lungi cu imprimeu

Toamna vine cu o pereche de cizme lungi, din piele care să îți completeze ținutele tale zilnice. Cizmele Cora au un imprimeu deosebit, lucios, cu talpă groasă și toc mic. Au un fermoar de design în laterala exterioară și elastic ascuns în partea de sus. Aceste cizme se închid cu fermoar .

Sursă foto prima pagină Photo by The Lazy Artist Gallery from Pexels