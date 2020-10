Sweet October - confortul și senzualitatea pieselor de lenjerie bine alese

Sezonul lumânărilor parfumate, a serilor răcoroase și a pieselor de lenjerie irezistibilă este aici! Adaugă și câteva pătrățele de ciocolată neagră și pregătește-te pentru câteva luni în care te vei bucură mai mult de momentele petrecute acasă. Singură sau în companie, smart working sau lazy mood – orice ai face în acest moment, avem outfitul potrivit pentru ține: Victoria’s Secret îți prezintă noutățile.

comunicat de presa

Confortul si senzualitatea se contopesc in cea mai dorita piesa de lenjerie ce revine in topul tendintelor noastre si in imaginatia designerilor: bine ai revenit, body! Aceasta minune dintr-o bucata te provoaca sa o stilizezi in cele mai neasteptate combinatii, insa preferatele noastre sunt sub un halat usor, din satin sau impreuna cu un trening calduros si moale.

Glam secret – viata este prea scurta pentru a purta lenjerie plictisitoare, asa ca indrazneste sa alegi strasuri, lantisoare si insertii de dantela chiar si atunci cand iesi cu catelul la plimbare. Very Sexy, creata pentru a fi purtata la vedere, este o colectie seducatoare care transforma orice moment intr-o defilare si iti va ridica moralul oricat de mohorata ar fi vremea de afara.

Up! Up! Push-up! Si nu ne referim la flotari, ci la noile sutiene cu push-up ultra-confortabile ce ridica si modeleaza bustul, oferindu-ti un plus de incredere si sustinere, indiferent ce outfit ai alege.

Little sexy dress. Rochia perfecta exista, iti urmeaza fidel linia corpului si aluneca pe podea cand ii cobori bretelele: slip-dresses din satin si dantela de la Victoria’s Secret iti vor cuceri si inima, nu doar garderoba. Style tip - un model inflorat stilizat cu un pulover lung, usor transparent, scoate din anonimat cu feminitate si delicatete o tinuta aparent simpla.

Descopera colectia completa si cele mai frumoase piese de lenjerie pentru toamna/iarna exclusiv in magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City.